15 Brygada pomaga przygotować „Combat Alert”

W miniony weekend do ośrodka w Orzyszu przyjechało 40 liderów organizacji proobronnych. Zajęcia z planowania i organizacji ćwiczeń wojskowych prowadzili oficerowie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Głównym zadaniem uczestników szkolenia było opracowanie dokumentacji (według norm wojskowych) manewrów poligonowych „Combat Alert 2017”, które odbędą się na początku lipca.

– To nie zabawa w wojsko, lecz profesjonalne szkolenie – mówią partnerzy Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”. Podczas ćwiczeń organizowanych na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim członkowie organizacji proobronnych poznają wojskowe procedury, uczą się walki wręcz, obsługi broni oraz zapoznają się ze sprzętem.

– Przed każdą edycją „Combat Alert” organizujemy ćwiczenia dla tych uczestników, którzy będą dowodzić pododdziałami od szczebla drużyny do batalionu. Szkolenie ma na celu przygotowanie poszczególnych zespołów do działania: zgranie organizacyjne walczących stron, wyznaczenie łańcucha dowodzenia – wyjaśnia Marcin Korowaj, prezes Fundacji „Combat Alert”.

Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna opracowywała plan ataku, a druga – obrony. Ci pierwsi musieli zdecydować, którymi drogami będą się przemieszczać żołnierze oraz określić główne kierunki natarcia i obiekty, które powinny zostać zdobyte w pierwszej kolejności. Druga grupa opracowała plany wycofywania się na kolejne rubieże oraz cele natarcia oddziałów dywersyjnych, które będą utrudniać przeciwnikowi działanie, atakując jego tyły.

Piotr Polak ps. „Camel” z Grupy Dragon SF będzie podczas „Combat Alert 2017” dowódcą Frontu Eurazjatyckiego. Jego ugrupowanie będzie walczyć z Sojuszem Narodów, wspomaganym przez partyzantów. – Podczas szkolenia oficerowie z 15 Brygady uczyli nas, jak przygotować plan ćwiczeń, wyznaczyć cele oraz zadania dla poszczególnych jednostek – opowiada. Robert Jarosz ps. „Robur” ze Stowarzyszenia Wierni w Gotowości pod Bronią (FIA) dodaje, że uczyli się także, jak należy podzielić i wykorzystać siły oraz jak podjąć działania rozpoznawcze.

– Ćwiczenia zorganizowaliśmy wspólnie z Biurem ds. Proobronnych MON. Gen. bryg. Jarosław Gromadziński dowódca 15 Brygady zapewnił instruktorów oraz transport, o zakwaterowanie zadbał ppłk Jarosław Wyszecki, komendant Ośrodka w Bemowie Piskim – mówi Marcin Korowaj, prezes Fundacji „Combat Alert”. Poprzednie takie szkolenie odbyło się w styczniu. Wówczas gen. bryg. Jarosław Gromadziński osobiście prowadził zajęcia na temat procesu planowania działań na szczeblu taktycznym.

W dawnej szkole w Drozdowie, niedaleko Orzysza i Giżycka, powstają wojskowe koszary, z których będą korzystać członkowie organizacji proobronnych. Rada Gminy w Orzyszu przekazała budynek Fundacji „Combat Alert”. – Do września potrwa remont tego obiektu, a potem będzie on służył szkołom mundurowym, organizacjom paramilitarnym i proobronnym jako miejsce spotkań i konferencji – mówi Marcin Korowaj. Będzie to także miejsce szkoleń przyszłych rezerw sił zbrojnych, w tym tworzących się wojsk obrony terytorialnej.