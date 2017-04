Bieg „MARYNARSKA DYCHA” im adm. Floty Andrzeja KARWETY

9 kwietnia br. na starcie biegu pamięci Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Załogi Samolotu którzy zginęli 10.04.2010 r., stanęło 65 zawodników. Była to druga edycja biegu organizowanego w Polsce przez Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz Wojskowy Klub Biegacza META w Lublińcu, a pierwsza edycja Polskim Kontyngencie Wojskowym OIR Kuwejt.

Celem biegu było uczczenie pamięci Żołnierzy, Funkcjonariuszy i Załogi Samolotu którzy zginęli w katastrofie lotniczej 10.04.2010 r. W swoich założeniach wydarzenie to miało na celu popularyzację biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród żołnierzy i pracowników wojska. Organizatorem biegu byli żołnierze PKW OIR Kuwejt wraz z zawodnikami WKB META Lubliniec i sympatykami CCMW w Ustce.

Bieg miał międzynarodową formułę i do rywalizacji stanęli ramię w ramię żołnierze z Polski, USA i Włoch. Start nastąpił punktualnie o godzinie 8.30 czasu lokalnego. Uczestnicy w trudnych warunkach atmosferycznych – temperatura przekraczała 35 stopni Celsjusza- mieli do pokonania pętlę o długości 10 km. Trasa wiodła ich wokół lotniska i posiadała zróżnicowanie terenu. Co kilometr uczestnicy mogli korzystać z punktów wodnych, co w takiej temperaturze jest bardzo ważne. Szybko rosnąca temperatura sprawiła, że bieg kończył się już w 40- sto stopniowym upale.