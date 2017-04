Koledzy i sąsiedzi uczcili poległego żołnierza

Uczniowie z Piecków i mieszkańcy Lipowa na Warmii i Mazurach przyjechali do Centrum Weterana oddać hołd żołnierzowi, który stracił życie na misji. Sierż. Krystian Banach z 20 Brygady Zmechanizowanej zginął w 2011 roku w Afganistanie. Był absolwentem szkoły w Pieckach i mieszkańcem Lipowa. – To był świetny chłopak, koleżeński, pracowity, uśmiechnięty – mówili.

– Często odwiedzają nas rodziny poległych żołnierzy i każda taka wizyta jest dla nas ważna. Ale po raz pierwszy przyjechali uczniowie z gminy, w której mieszkał poległy żołnierz – przyznał płk Leszek Stępień, dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa w Warszawie. Uczniowie oraz absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum w Pieckach, mieszkańcy tej gminy oraz małego Lipowa chcieli w ten sposób uczcić pamięć Krystiana Banacha. – Część z nich znała Krystiana, uczył się w szkole w Pieckach – mówi Milena, siostra żołnierza.

Sierżant Krystian Banach zginął 21 grudnia w 2011 roku, gdy mina pułapka zabiła całą załogę Rosomaka, pięciu żołnierzy z 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Dla polskiego kontyngentu wojskowego był to najtragiczniejszy zamach w historii misji w Afganistanie. Krystian był najmłodszym polskim żołnierzem, który zginął. Miał 22 lata. To była jego pierwsza misja. Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał dziewięcioro braci i sióstr. Wcześnie musiał zakończyć naukę i szukać pracy, aby pomóc rodzicom. – To był świetny chłopak, koleżeński, pracowity, zawsze uśmiechnięty – wspominają go koledzy i mieszkańcy Lipowa.