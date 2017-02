Z szacunku dla weteranów

To był wyjątkowy mecz siatkówki. Na boisku warszawskiego Torwaru siatkarze ONICO AZS Politechnika Warszawska pokonali PGE Skrę Bełchatów, ale o niezwykłości spotkania przesądziło coś innego. Sportowym zmaganiom przyglądali się bowiem weterani misji poza granicami kraju, a córka poległego w Iraku żołnierza, wręczyła puchar najlepszemu zawodnikowi meczu.

Sportowe wydarzenia, na których weterani misji są gośćmi specjalnymi, odbywają się od dwóch lat. Zaczęło się od meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin 28 maja 2015 roku. Wówczas legioniści wybiegli na rozgrzewkę w koszulkach z hasłem „Wspieramy Naszych Żołnierzy”. Natomiast podczas meczu Legii z Lechem Poznań został wyemitowany spot „Szacunek i wsparcie”, a weterani: Piotr Ogonowski z misji w Afganistanie i Jarosław Kurowski, który służył w Bośni i Hercegowinie, wnieśli na murawę stadionu puchar za zdobycie mistrzostwa.

Obecność weteranów na imprezach sportowych to zasługa kpt. Andrzeja Pindora, twórcy akcji w ramach kampanii „Szacunek i wsparcie”. W akcję włączyło się wielu znanych aktorów, m.in. Małgorzata Kożuchowska, Cezary Żak, Dawid Zawadzki, Jan Wieczorkowski, Mikołaj Krawczyk, Eryk Lubos; sportowców: Monika Pyrek, Łukasz Piszczek, Marcin Gortat, Krzysztof Hołowczyc i Piotr Gruszka oraz muzycy: Tatiana Okupnik i Jacek Stachurski. – Staram się, by na sportowych wydarzeniach byli weterani, ale nie chodzi tylko o to, by obejrzeli mecz. Dlatego przygotowuję materiały o tym, kim są bohaterowie, którzy zostali ranni bądź zginęli na misji – mówi Pindor. Tak było i podczas sobotniego meczu, w którym zmierzyli się zawodnicy ONICO AZS Politechnika Warszawska z PGE Skra Bełchatów. – Takie wydarzenia są świetną okazją, by przypomnieć polskim kibicom o żołnierzach, którzy na misjach stracili zdrowie, a niekiedy nawet życie – przekonuje kpt. Andrzej Pindor.