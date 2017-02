Po Pucharze Świata czas na igrzyska

To była przygoda życia, ale sportowo czujemy niedosyt – mówią żołnierze, którzy reprezentowali Polskę na turnieju w Omanie. II Wojskowy Puchar Świata w Piłce Nożnej zakończyli na dziewiątym miejscu. Teraz czas na przygotowania do eliminacji do wojskowych igrzysk w Chinach w 2019 roku.





– To dziewiąte miejsce należy uznać za bardzo dobry wynik. Drużyny rywali składały się bowiem w większości z zawodników grających w profesjonalnych klubach. Przegraliśmy nieznacznie tylko jeden mecz, jeden zremisowaliśmy, a jeden wysoko wygraliśmy. Nasi reprezentanci dali z siebie wszystko i miło było patrzeć na ich postawę na boisku – mówi ppłk Sebastian Krasoń, który koordynował reaktywowanie po 22 latach piłkarskiej reprezentacji WP, a w Omanie był zastępcą szefa polskiej misji na II Wojskowy Puchar Świata. Oficer szczególnie wyróżnił dwóch piłkarzy: st. szer. Damiana Kosińskiego i mata Mateusza Łuczaka. – Zaimponowali mi profesjonalnym podejściem do przygotowań do turnieju. Widać to było na murawie. O Łuczaka pytali nawet przedstawiciele klubów z omańskiej ekstraklasy – przyznaje st. chor. Tomasz Mucha, trener reprezentacji. Do wyróżniających się w całym turnieju polskich piłkarzy dodał jeszcze szer. Adriana Kochanka.

Przed odlotem do Omanu wszystkim marzyło się wyjście z grupy i gra w ćwierćfinale. Awans był blisko. Po remisie z Egiptem Polacy mieli ogromne szanse na wywalczenie choćby punktu w pojedynku z Syrią. – Niestety, nie potrafiliśmy wykorzystać kilku doskonałych okazji w ostatnich minutach. Remis dałby nam awans, bo nie obawialiśmy się ostatniego rywala grupowego. Tymczasem musieliśmy liczyć na zwycięstwo Syrii nad Egiptem. My strzeliliśmy tyle goli w pojedynku z Kanadą, ile było nam potrzebnych. Niestety, w równolegle rozgrywanym pojedynku był remis – przypomina trener Mucha. – Czujemy niedosyt. Ale myślę, że za jakiś czas bardziej docenimy to, co udało nam się osiągnąć w Omanie – dodaje szkoleniowiec.

Organizacja? Na piątkę z plusem

– Turniej w Omanie to była przygoda życia. Od strony sportowej czuję jednak pewien niedosyt. Wiem, że mnie i kolegów było stać na coś więcej – mówi st. szer. Janusz Szkarapat. Piłkarz wierzy, że zdobyte w Omanie doświadczenia będą procentować w przyszłości. – Mecze w Omanie dodały nam pozytywnej energii do dalszej pracy, zachęcą też naszych młodszych kolegów do spełniania marzeń o występach w koszulce z białym orłem – dodaje piłkarz Czarnych Żagań.