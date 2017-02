Młodzież na tropie historii Wyklętych

Plakaty, słuchowiska, utwory literackie, a nawet filmy – takie prace nadsyłają uczniowie na ogólnopolski konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat bohaterów drugiego podziemia. – Żołnierze wyklęci stają się dla młodego pokolenia wzorem do naśladowania – uważa Karol Wołek, organizator konkursu.

Po raz pierwszy ogólnopolski konkurs o żołnierzach wyklętych odbył się w 2011 roku. Tegoroczna edycja jest już szósta. Mogą w niej wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Będą oni rywalizować w trzech kategoriach: literackiej, multimedialnej (prezentacja lub film) i plastycznej. – Chcemy przybliżyć postaci i historie żołnierzy wyklętych, bohaterów Wojska Polskiego, którzy po II wojnie światowej byli mordowani, represjonowani, prześladowani – tłumaczy Karol Wołek, prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Zdaniem organizatora dzięki tej inicjatywie młodzież może odkryć rodzinne historie i upamiętnić przodków, którzy wykazali się odwagą. – Często rodzice nie opowiadali dzieciom o krewnych, którzy walczyli o suwerenną Polskę, aby nie mówiły one o tym w szkole i nie sprowadziły represji na rodzinę. W takich warunkach wychowały się trzy pokolenia, które zostały pozbawione swej rodzinnej tożsamości – mówi Karol Wołek.

Konkurs sprawił, że młodzi ludzie, którzy chcą wziąć w nim udział, często spisują wspomnienia swoich dziadków i osób z najbliższej okolicy. To ostatni moment na uwiecznienie tych historii, bo kombatanci mają około 90 lat. Część prac nadesłanych w poprzednich edycjach konkursu została przekazana jako cenny materiał do Instytutu Pamięci Narodowej. – Żołnierze Wyklęci byli zazwyczaj młodymi osobami, bezkompromisowymi i pełnymi ideałów. Dlatego stają się oni wzorem do naśladowania dla młodych – uważa Karol Wołek.