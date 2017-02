„2017. Wojna z Rosją” – książka, którą trzeba przeczytać

„Możesz nie interesować się wojną, ale wojna interesuje się tobą” – to powiedzenie Lwa Trockiego, które generał sir Richard Shirreff zacytował w książce „2017. Wojna z Rosją”. W pierwszej chwili może zaskakiwać, że były zastępca Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił Zbrojnych w Europie, przytacza słowa rosyjskiego rewolucjonisty. A jednak pasują one jak ulał do scenariusza wydarzeń rozwijanego przez autora książki. Generał Shirreff w realistyczny sposób opisuje przebieg ewentualnego konfliktu Rosja – NATO.



Generał Shirreff opisuje w swojej powieści hipotetyczny, choć jak najbardziej realny, konflikt NATO – Rosja, do którego dochodzi na terenie państw bałtyckich. Konflikt zaczyna się od rosyjskiej prowokacji, której celem jest zerwanie rozejmu na Ukrainie. Wydarzenia następują po sobie lawinowo. Mamy więc „ustawione” przez agentów Moskwy protesty mniejszości rosyjskiej na Łotwie, które zbiegają się w czasie z zamordowaniem kilku uczestników demonstracji, jest też cyberatak na Litwę, Łotwę i Estonię i zaraz po nim desant specnazu i sił lądowych. Co więcej, w porcie dochodzi do „przypadkowego” zatopienia brytyjskiego i niemieckiego okrętu. Sytuacja na wschodniej flance staje się coraz bardziej dramatyczna, tymczasem NATO ociąga się z interwencją. Niejednomyślność w komitecie politycznym Sojuszu nie pozwala na uruchomienie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli wysłanie sił sojuszniczych do państw bałtyckich. Przyszłość NATO staje pod znakiem zapytania. W zaatakowanych krajach zaczyna działać partyzantka i dopiero wtedy NATO się budzi…

Książka jest zaskakująca na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, dzięki temu, że powieść powstała niemal błyskawicznie, jest zdumiewająco aktualna. Szczyt NATO w Warszawie, ćwiczenia „Anakonda” na terenie Polski i rosyjska agresja na Ukrainę to w książce odległa już przeszłość. Ogromnym walorem powieści jest osadzenie akcji powieści w bieżącej sytuacji politycznej, czyli w czasach wyjątkowych, kiedy konflikt zbrojny w Europie jest najrealniejszy od zakończenia zimnej wojny. Czytając „2017. Wojna z Rosją” nie tylko nie wypadamy z bieżącego rytmu wydarzeń politycznych i militarnych, ale jeszcze poznajemy ich pogłębioną analizę i dowiadujemy się jakie mogą przynieść skutki. Bez wątpienia wpływ na ten realizm powieści ma fachowa wiedza autora, niedawnego zastępcy SACEUR-a. Generał sir Richard Shirreff nie ukrywa, że opisywane wydarzenia, do których mogłoby dojść w niedalekiej przyszłości, są wynikiem prowadzonych w dowództwie NATO tzw. gier wojennych. To właśnie wtedy ćwiczone są różne scenariusze wybuchającego nagle konfliktu.

Czytelnik powinien sięgnąć po tę książkę chociażby ze względu na fachowe i realistyczne opisy działań takich jak rosyjski cyberatak przeprowadzony na kraje bałtyckie, rosyjską „maskirowkę”, czyli celową dezinformację. Czytamy też o wysłaniu do krajów bałtyckich dywersantów, organizowaniu demonstracji, podburzaniu rosyjskiej ludności na Łotwie. Są perfidne prowokacje, w których poświęca się życie niewinnych rosyjskich studentek na Łotwie, a nawet dziesiątek dzieci w szkole w Doniecku, po to by oskarżyć o ten czyn wojska ukraińskie i doprowadzić do zerwania rozejmu. Generał opisuje też klasyczne działania wojenne: bitwy powietrzne, morskie, operacje w wykonaniu sił specjalnych i działania partyzanckie. Te ostatnie zostały opisane ze znawstwem, dzięki – jak tłumaczy autor – pomocy przyjaciół – specjalistów w zakresie działań wojsk. Dla mnie najbardziej przerażające były chwile, gdy w trakcie rozwijającego się konfliktu, w moskiewskich gabinetach zaczęto rozważać pomysł użycia broni nuklearnej, aby zaszantażować świat przed próbą odbicia z rosyjskich rąk krajów bałtyckich…