Marynarz, który odwraca Słupsk w stronę Bałtyku

Miałem szansę studiować za darmo, dlatego pomyślałem sobie: muszę dać ludziom coś w zamian – mówi kmdr ppor. Dariusz Kloskowski. Dzięki niemu w Słupsku działa już Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej, powstaje Kuźnia Kadr Morskich, a uczniowie za chwilę rozpoczną praktyki na promach.









– A wie pan, że aby zostać marynarzem wystarczy zdobyć cztery certyfikaty?

– No i chyba jeszcze kierunkowe wykształcenie? Trzeba skończyć Akademię Morską... – mówię.

– Właśnie, że nie – przekonuje kmdr ppor. Kloskowski. – Oczywiście studia morskie ukończyć zawsze warto, ale jest też inna droga. Cztery certyfikaty, które zdobywa się w jednym miejscu – którymś z ośrodków szkolenia morskiego. Na ich podstawie Urząd Morski wystawia książeczkę żeglarską i już można zapukać do drzwi armatora, żeby szukać pracy. Oczywiście zaczyna się od najniższego stanowiska. Ale z czasem, dzięki praktyce i kolejnym szkoleniom można się piąć w górę. A zarobki na morzu są całkiem niezłe. Zwłaszcza z punktu widzenia młodych ludzi, którzy mieliby szukać pracy w mieście tej wielkości co Słupsk. Proste? Tyle że mało kto o tym wie? Dlatego ja chcę młodym ludziom uzmysłowić, że jest taka możliwość – dodaje marynarz. I przyznaje, że edukacja morska, na którą się porwał, to szansa nie tylko na dobrą pracę.

Twarzą do morza



Kmdr ppor. Dariusz Kloskowski pochodzi ze Słupska. Morze i żegluga pasjonowały go od zawsze. – Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. W końcu nad Bałtyk miałem z domu kilkanaście kilometrów – przyznaje. Skończył studia w Akademii Marynarki Wojennej, został nawigatorem, a potem, już w mundurze, wrócił w rodzinne strony. Dziś pełni służbę w Ustce, gdzie mieści się Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Jest kierownikiem cyklu wychowania fizycznego i sportu. Ale jego aktywność wykracza daleko poza mury jednostki. – Cóż, on ma po prostu bardzo rozbudowany moduł inicjatywy własnej – żartuje Iwona Poźniak z Ośrodka Kształcenia Nauczycieli w Słupsku. A Barbara Zakrzewska, dyrektor Słupskiego Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych mówi krótko: – Wulkan energii.



Wszystko zaczęło się w 2006 roku. – Zajmowałem się wówczas projektami racjonalizatorskimi. Pracowałem przy trenażerze gier sztabowych i symulatorze mostka nawigacyjnego – wspomina kmdr ppor. Kloskowski. – Miałem kontakt z nauczycielami i uczniami, którzy czasem zwiedzali Centrum Szkolenia. Ktoś rzucił, że może warto by przekazywać im szerszą wiedzę o morzu, związanej z nim technice. Tyle że wprowadzanie cywilów na teren jednostki zawsze wymaga spełnienia określonych procedur. Pomyślałem, że znacznie łatwiej będzie, kiedy to ja wyjdę do nich. I pomogę odwrócić to miasto twarzą do Bałtyku. Bo ono, proszę pana, niestety długo było odwrócone do niego plecami – mówi. Napisał więc programy edukacyjne dla Liceum Społecznego w Słupsku, a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Dzięki nim uczniowie zdobywali wiedzę na temat żeglugi, gospodarki morskiej, poznawali podstawy nawigacji. Mieli też okazję uzyskać patenty żeglarza i sternika motorowodnego, a także cztery wspomniane już certyfikaty – indywidualnych technik ratunkowych, przeciwpożarowych, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej – otwierające drogę do pracy na morzu. – Początki nie były oczywiście łatwe. To nie jest tak, że przychodzi sobie do szkoły człowiek z programem w ręku, a wszyscy pomysł kupują. Do swojej wizji musiałem przekonać nauczycieli, radę rodziców, kuratorium, organ prowadzący – opowiada kmdr ppor. Kloskowski. Udało mu się to jednak zrobić. A nawet pójść dalej.



Kmdr ppor. Kloskowski zorganizował piknik żeglarski w Słupsku



Od dwóch lat podobny projekt jest realizowany w słupskim „Mechaniku”, czyli Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych. – W naszej szkole działa profil morski. W zajęciach bierze udział blisko 20 uczniów, przyszłych techników mechaników. Prowadzi je emerytowany oficer marynarki wojennej, przez cały czas wspiera nas także pan Kloskowski – mówi dyrektor Zakrzewska. Uczniowie poznają teorię, od czasu do czasu odwiedzają też Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, gdzie ćwiczą na różnego rodzaju symulatorach. Potem zawalczą o certyfikaty konieczne do uzyskania książeczki żeglarskiej. – Dla nich to doskonała okazja do zdobycia dodatkowego zawodu – podkreśla dyrektor Zakrzewska. To jednak nie wszystko. Niedawno dzięki zaangażowaniu Kloskowskiego i władz miasta, szkoła podpisała umowę o współpracy z Polską Żeglugą Bałtycką. W ten sposób uczniowie będą mogli odbywać praktyki na dużych pasażerskich promach. – Najlepsi rozpoczną je już w tym roku – zapowiada Beata Wątor z PŻB i dodaje: – Zależy nam na działaniach, które pomogą dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb pracodawców. Tymczasem edukacja morska w „Mechaniku” będzie rozwijana. – Właśnie powstaje u nas Kuźnia Kadr Morskich otwarta na uczniów z całego regionu – informuje dyrektor Zakrzewska. Będą się tu kształcić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych okolic Słupska, którzy zapragną zdobyć zawód marynarza pokładowego.

Nawigacja fajna jest



„Odwracanie ku morzu” dotyczy nie tylko szkół średnich. Dzięki zaangażowaniu kmdr ppor. Kloskowskiego, ale też władz miasta i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w słupskiej Szkole Podstawowej nr 9 powstało Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej. – Projekt ten pozwoli uczniom brać udział w zajęciach żeglarskich, poznawać kulturę marynistyczną, morskie tradycje – wymienia Paweł Dajer, dyrektor szkoły. Pierwsze lekcje z instruktorem żeglarstwa już ruszyły. – W przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć je o praktyczne kursy, choć to na pewno nie będzie łatwe – przyznaje dyrektor. Kloskowskiemu marzy się, by nauka odbywała się na jeziorku Łabędzim. – Tam jako chłopiec uczyłem się żeglowania – wspomina. Jest na to szansa. Karolina Chalecka z Gabinetu Prezydenta Słupska przyznaje, że otoczenie jeziorka zostanie zrewitalizowane. – Mieszkańcy wskazali ten cel w budżecie partycypacyjnym, a my dodatkowo staramy się o unijne pieniądze – tłumaczy. Na razie prace obejmą przede wszystkim otoczenie zbiornika: powstaną ścieżki spacerowe i strefa relaksu dla mieszkańców z siedziskami i miejscem do grillowania.



W marcu 2016 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z kmdr. ppor. dr. Dariuszem Kloskowskim zorganizował I Międzyszkolny Konkurs Nawigacyjny o tytuł Mistrza Nawigacji dla uczniów klas VI szkół podstawowych subregionu słupskiego.



Kmdr ppor. Kloskowski ściśle współpracuje też z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. W ubiegłym roku poprowadził tam pierwszą edycję warsztatów, które kończyły się potyczkami nawigacyjnymi dla dzieci ze szkół podstawowych. – Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Wzięło w nim udział 40 dzieci, którym komandor Kloskowski tłumaczył, czym jest szerokość, a czym długość geograficzna używając jabłek i arbuzów. Maluchy miały też okazję popracować na mapach morskich, czy używać przyrządów nawigacyjnych – wspomina Iwona Poźniak ze słupskiego ośrodka. Zwycięzca potyczek odbierał nagrodę na Gali „Łajby” – festiwalu piosenki marynistycznej, który organizuje Szkoła Podstawowa nr 9. – Warsztaty będziemy powtarzać, zaś potyczki chcielibyśmy rozszerzyć o kategorię „open”, dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek – zaznacza Poźniak.



Takie właśnie zasady obowiązywały na pikniku żeglarskim dla niepełnosprawnych dzieci, który odbył się w słupskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. – Dzieciaki wiązały marynarskie węzły, uczyły się, jak nieść pomoc poszkodowanym w wypadkach, poznawały budowę jachtu – wymienia kmdr ppor. Kloskowski. Na piknik zaprosił marynarzy-rezerwistów. Jeden z nich pokazał dzieciom kolekcję medali, inny wyszywane orły z różnych epok. – Ze względów bezpieczeństwa był to piknik „na sucho”. Jachty nie zostały spuszczone na morze, ale nie to było przecież najważniejsze. Zależało nam, by pokazać, że niepełnosprawne dzieci można skutecznie aktywizować na mnóstwo sposobów – podkreśla marynarz z Ustki.