Rakietowy sojusz PGZ i MBDA

Polska Grupa Zbrojeniowa i europejski koncern obronny MBDA chcą współpracować przy projektach dotyczących systemów rakietowych. Chodzi między innymi o kooperację przy realizacji programu „Narew”, czyli obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Dziś przedstawiciele polskiego holdingu oraz koncernu MBDA podpisały porozumienie w tej sprawie.

Dzisiaj w warszawskiej siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej szef narodowego holdingu obronnego Arkadiusz Siwko i jego zastępca Maciej Lew-Mirski oraz Paul Stanley, wiceprezes MBDA i Jean Luc Lamothe, dyrektor MBDA ds. eksportu, podpisali umowę o strategicznej współpracy pomiędzy PGZ a MBDA. Zgodnie z porozumieniem, jeśli polska armia wybierze w programie „Narew” rozwiązania oferowane przez koncern MBDA, czyli rakiety MICA VL, to część produkcji koncernu zostanie przeniesiona do firm należących do PGZ.

Współpraca koncernów ma dotyczyć również systemów rakietowych produkowanych na potrzeby wojsk lądowych (systemy przeciwpancerne), marynarki wojennej (zestawy przeciwlotnicze oraz przeciwokrętowe), a także sił powietrznych (rakiety powietrze-ziemia, powietrze-powietrze i powietrze-woda).