Amerykanie w Bolesławcu

Czołg Leopard 2A4, wóz bojowy Bradley, transporter opancerzony Stryker – to tylko część pojazdów, które będzie można obejrzeć na rynku w Bolesławcu. W niedzielę odbędzie się tam piknik „Bezpieczna Polska” i oficjalne powitanie stacjonujących w mieście wojsk USA. Wśród atrakcji znajdą się też występy artystyczne amerykańskich żołnierzy i polska grochówka.





– Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z wami – podkreśla ppłk George Mitroka, dowódca 588 Batalionu Inżynierii. – 5 lutego wieczorem w USA odbędzie się finał „Super Bowl”, w którym rywalizują dwie najlepsze drużyny futbolu amerykańskiego. Dla naszych żołnierzy wspólny piknik będzie doskonałą okazją do świętowania tego wydarzenia – przyznaje. Podpułkownik George Mitroka dodaje, że jego podwładni przygotowują już specjalny program artystyczny. Występy mają skrócić dystans pomiędzy nimi a mieszkańcami. Ale oczywiście nie będzie to jedyna atrakcja niedzielnego pikniku.

Oficjalne powitanie zaplanowano na godzinę 11. Odbędzie się ono na placu Piłsudskiego w Bolesławcu (województwo dolnośląskie). Sam piknik rozpocznie się godzinę wcześniej na pobliskim rynku. – Podczas imprezy będzie można obejrzeć sprzęt zarówno amerykańskiej 3 Pancernej Brygady Grupy Bojowej, jak i naszej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – zapowiada kpt. Remigiusz Kwieciński z 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Wśród prezentowanych pojazdów znajdzie się między innymi amerykański wóz bojowy Bradley przeznaczony do wsparcia czołgów Abrams. Bradleye wsławiły się udziałem w obydwu wojnach z Irakiem. W pierwszej okazały się nawet skuteczniejsze niż same czołgi. Na rynku zostanie też zaprezentowany kołowy wóz opancerzony Stryker znany z misji w Iraku i Afganistanie. Do tego dochodzą: pojazd saperski Husky i wóz Humvee, a także wojskowy sprzęt z polskich jednostek: czołg Leopard 2A4 oraz kołowy transporter opancerzony Rosomak. Podczas pikniku będzie można obejrzeć występy artystów przygotowane przez bolesławskie instytucje kulturalne oraz skosztować wojskowej grochówki.

Amerykańskie oddziały, liczące około 400 żołnierzy, przyjechały do 40-tysięcznego Bolesławca w połowie stycznia. – Dostali do dyspozycji dwa budynki naszych koszar, a także park sprzętu, gdzie amerykańskie pojazdy stacjonują i są przygotowywane do czekających je zadań – informuje kpt. Kwieciński.