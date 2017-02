Międzynarodowe współdziałanie priorytetem „Bizona”

Zgodnie z maksymą głoszącą, że „szkolenie jest wykonywaniem zadania bojowego w czasie pokoju”, szkolenie w środowisku międzynarodowym nabiera kluczowego znaczenia.

Rozpoczynając ćwiczenie pk. „Bison Drawsko 2017”, dowódca 43 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Jan Swillens podkreślił, że: – Zasadniczą rolą manewrów jest wspólne wykonywanie zadań przez zespół dobrze wyszkolonych oraz doświadczonych żołnierzy siedmiu narodowości.

Z tego powodu żołnierze z Polski, Holandii, Belgii, Niemiec, Estonii, Kanady i Stanów Zjednoczonych razem wykonują złożone zadania. Z jednej strony jest to dla nich spore wyzwanie, z drugiej nieprzeciętna okazja do porównania obowiązujących procedur, możliwości technicznych sprzętu wojskowego, wymiany doświadczeń, doskonalenia zdolności posługiwania się językiem angielskim w działaniach, a także nadzwyczajna okoliczność do zawiązania nowych znajomości.