Żołnierze sprawdzą się na poligonach

„Dragon” najważniejszy

Najważniejszym w tym roku wyzwaniem dla wojska będą organizowane we wrześniu przez DGRSZ manewry „Dragon-17”. To ćwiczenia taktyczne, w których poza pododdziałami zawodowych, żołnierzy rezerwy oraz WOT, biorą także udział przedstawiciele administracji państwowej oraz organizacje proobronne. Dowództwo Generalne RSZ zakłada, że podczas tegorocznej edycji manewrów (ćwiczenia organizowane są co dwa lata) ściśle współpracować ze sobą będą wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Żołnierze będą się szkolić na terenie całej Polski, a nie tylko na poligonach. Ćwiczenia odbędą się na przykład w budynkach i na terenie infrastruktury, która nie należy do wojska.

Główne siły na „Dragon-17” skieruje 12 Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina. Żołnierze zmierzą się z różnego rodzaju zadaniami. Przede wszystkim sprawdzony będzie system mobilizacyjny jednej z jednostek wojskowych. Poza tym wojskowi będą musieli m.in. pokonywać przeszkody wodne, ewakuować rannych, desantować żołnierzy i sprzęt. Sprawdzą się także na strzelnicach i w działaniach zwiadowczych oraz walce z dywersją.

Na drawskim poligonie trwają ćwiczenia „Bison Drawsko”.

W ćwiczeniach „Dragon-17” wezmą udział żołnierze z krajów członkowskich NATO i państw partnerskich. W 2015 roku w „Dragonie” wzięło udział około 7 tysięcy żołnierzy, w tym tysiąc z wojsk sojuszniczych (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych).

Międzynarodowy skład

Dowództwo Generalne zwraca uwagę także na inne, planowane na 2017 rok manewry taktyczne: trwające właśnie „Bison Drawsko”, „Baltops” (czerwiec) i „Saber Strike” (czerwiec). W każdym z tych ćwiczeń będą uczestniczyć żołnierze z państw NATO.

To nie wszystko. Trwa już polsko-amerykańskie szkolenie, w którym udział biorą żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i Amerykanie z Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej ABCT (ang. Armored Brigade Combat Team). W kwietniu natomiast regularne szkolenie z Amerykanami, Chorwatami i Rumunami, którzy w Polsce stworzą Batalionową Grupę Bojową, rozpoczną żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej. Międzynarodowy pododdział podlegać będzie dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej i stacjonować będzie w garnizonie Orzysz.



W polsko-amerykańskim szkoleniu udział biorą żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i Amerykanie z Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej ABCT.

Kontynuowane będą także polsko-amerykańskie szkolenia lotnicze „Aviation Detachment”, na które do Powidza przylatują amerykańscy lotnicy wyposażeni w transportowce C-130 Hercules, a do Łasku i Krzesin – zza oceanu F-16.

Natomiast kawalerzyści z 25 Brygady będą się szkolić z Kanadyjczykami w ramach cyklu „Maple Detachment”. Ich poligonowe treningi odbędą się w Drawsku, Nowej Dębie i na Wędrzynie.

Polscy żołnierze wezmą udział także w ćwiczeniach i kursach poza granicami kraju. Tak będzie m.in. we wrześniu podczas organizowanego przez dowództwo armii Stanów Zjednoczonych w Europie ćwiczenia „Saber Guardian” oraz w czasie międzynarodowego ćwiczenia morskiego „Northern Coasts” na Bałtyku.

Czas rezerwistów

W 2017 roku w jednostkach i centrach szkolenia przeszkolonych zostanie w sumie ponad 12 tysięcy ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Planowane są także turnusy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów. Kontynuowane będzie również szkolenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W ćwiczeniach rotacyjnych weźmie udział około 12 tysięcy osób.

Ponadto Dowództwo Generalne planuje w tym roku powołać ok. 16 tys. żołnierzy rezerwy na ćwiczenia obowiązkowe. Rezerwiści wezmą udział m.in. w manewrach „Dragon-17”.