Cywile rozpoczęli kurs w Lublińcu

To bardzo ważny moment dla wojsk specjalnych, które dziś otwierają swoje bramy dla cywilów – mówi mjr Paweł Wronka, komendant Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu. To właśnie tam 30 najlepszych kandydatów na specjalsów rozpoczęło półroczne szkolenie.

Do Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, gdzie mieści się Ośrodek Szkolenia Wojsk Specjalnych, przyjechało 30 cywilów. To kandydaci, którzy w lipcu ubiegłego roku przeszli gęste sito selekcji i zostali wybrani spośród 120 chętnych. Podczas egzaminów musieli m.in. zdawać testy sprawnościowe, odbyć rozmowę kwalifikacyjną i zaliczyć badania lekarskie i psychologiczne. – To ludzie, którzy już włożyli bardzo dużo wysiłku, by w przyszłości założyć ciemnozielony beret wojsk specjalnych. To nie są poborowi z rozdzielnika, lecz starannie dobrani na etapie kwalifikacyjnym, zdeterminowani i zmotywowani ochotnicy – podkreśla mjr Paweł Wronka, komendant Ośrodka Szkolenia.

Kurs Jata