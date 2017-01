Nowy „pierwszy żołnierz” RP

Przed Panem bardzo odpowiedzialna misja – mówił prezydent Andrzej Duda wręczając akt mianowania nowemu szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. broni Leszek Surawski zastąpił na stanowisku gen. Mieczysława Gocuła. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wziął udział także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.







– W wojsku trwa proces modernizacji, jesteśmy w trakcie układania nowej struktury kierowania i dowodzenia. Po wprowadzeniu reformy systemu dowodzenia, chciałbym aby rola szefa sztabu była silniejsza niż do tej pory. Będziemy nad tą kwestią wspólnie pracowali – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Zwierzchnik sił zbrojnych przypomniał, że poza kontynuowaniem misji zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, czyli wzmacniania wschodniej flanki, do obowiązków szefa sztabu należy też praca dyplomatyczna i reprezentowanie interesów Polski w wojskowych strukturach międzynarodowych. – Wierzę, że Pan generał dobrze się z tego zadania wywiąże – mówił prezydent.



Generał broni Leszek Surawski zapewniał, że zdaje sobie sprawę z wagi wyzwań, które przed nim stoją. – Wiele rzeczy zapewne się zmieni, bo wojsko zmienia się cały czas. Ale na pewno nie zmieni się moja wiara, honor i miłość do ojczyzny – mówił gen. Surawski. – Na pewno wspólnie z generałami, którzy stoją dziś za mną, z tak doborową, kadrą uniesiemy wszystkie zadania, jakie będą przed nami postawione.





Kim jest nowy szef SGWP? W 1984 roku skończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Potem służył m.in. w Bartoszycach, Legionowie i Siedlcach. W 2004 roku został skierowany do służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku na stanowisku zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, otrzymał awans na generała brygady i został dowódcą 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dwa lata później rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP jako szef Zarządu Planowania Operacyjnego. W 2012 otrzymał awans na generała dywizji, po czym objął dowodzenie 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną. Trzy lata później został inspektorem wojsk lądowych oraz otrzymał trzecią gwiazdkę generalską. Następnie wyznaczono go na pierwszego zastępcę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Gen. Surawski ukończył studia podyplomowe na kilku kierunkach, uzyskał także stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie – nauki o obronności, w specjalności – dowodzenie.

W Pałacu Prezydenckim uroczyście pożegnano ustępującego gen. Mieczysława Gocuła, który szefem Sztabu Generalnego WP był od 2013 roku. W maju 2016 roku generał rozpoczął drugą kadencję na tym stanowisku. – Chcę serdecznie podziękować za wierną służbę Rzeczypospolitej. Panie generale to były ważne i trudne lata, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Polski i naszego regionu Europy – mówił prezydent Duda. – W trakcie Pana służby doszło do ważnych wydarzeń, które to bezpieczeństwo wzmocniły, a w których pan generał, jako szef Sztabu miał bez wątpienia swój udział. Myślę tu o decyzjach podjętych w trakcie szczytu NATO w Warszawie i w Newport – dodawał prezydent.







Ceremonia przekazania obowiązków odbyła się na dziedzińcu Sztabu Generalnego. Minister obrony Antoni Macierewicz zwracając się do ustępującego generała Gocuła podkreślał, że wypełnił on tak jak trzeba wszystkie zadania, które przed nim stały. – Przekazuje Pan swoją misję w godne ręce. Witam Pana generała Surawskiego jako szefa Sztabu Generalnego WP, który będzie miał ten przywilej, ale i wielkie wyzwanie, by uczynić sztab tym, czym zawsze powinien być dla polskiej armii: kuźnią myśli i kuźnią czynu, decyzji, które później będą realizowane przez całe wojsko – podkreślił minister obrony.