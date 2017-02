Nowe UKM-y dla żołnierzy

Polska armia negocjuje kolejną dużą umowę na zakup broni dla żołnierzy z jednostek wojsk obrony terytorialnej. Tym razem Inspektorat Uzbrojenia MON chce kupić 2500 zmodernizowanych karabinów maszynowych UKM-2000P, które produkują Zakłady Mechaniczne Tarnów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kontrakt o wartości około 150 mln zł ma być zrealizowany do 2019 roku.

Obecnie podstawowymi karabinami maszynowymi polskiej armii są opracowane pod koniec lat pięćdziesiątych w ZSRR, a potem wytwarzane na licencji w naszym kraju, karabiny PK o kalibrze 7,62 mm. Od ponad dwunastu lat wojsko wymienia je na broń rodzimej konstrukcji, czyli karabiny UKM-2000. Mamy ich w jednostkach około 1300 w trzech wersjach: piechoty – oznaczonych jako UKM-2000P, desantowych – UKM-2000D oraz pokładowych – UKM-2000C (uzbrojone są w nie m.in. KTO Rosomak). Wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo liczba karabinów UKM-2000 zostanie potrojona. Ministerstwo Obrony Narodowej, a konkretnie Inspektorat Uzbrojenia, negocjuje z Zakładami Mechanicznymi Tarnów umowę na zakup aż 2500 sztuk karabinów modelu „P”. Szacowana wartość kontraktu to około 150 milionów złotych.

Porozumienie przewiduje, że w latach 2017–2019 broń trafi do brygad wojsk obrony terytorialnej oraz do pododdziałów z wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej. Rzecznik prasowy tarnowskiej spółki, Krzysztof Jasiewicz, zaznacza, że polska armia chce kupić karabiny zmodernizowane zgodnie z sugestiami polskich żołnierzy. – Dzięki ulepszeniom, takim jak modyfikacja zamka, suwadła czy mechanizmu dosyłania, UKM-2000P stał się bronią bardziej niezawodną i trwalszą – przekonuje rzecznik firmy należącej do PGZ.