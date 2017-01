ORP „Gen. T. Kościuszko” u wybrzeży Norwegii

Mróz, silny wiatr, wysokie fale, konieczność manewrowania w wąskich i długich fiordach. A do tego niezwykle trudny przeciwnik: okręty podwodne dowodzone przez uczestników prestiżowego kursu „Perisher” – taki sprawdzian czeka u wybrzeży Norwegii załogę fregaty ORP „Gen. T. Kościuszko” i śmigłowca SH-2G.

– W ciągu ostatnich miesięcy nosiliśmy już lekkie mundury stworzone z myślą o służbie podczas upałów, teraz sięgniemy po te, które przystosowane zostały do warunków arktycznych – mówi kmdr por. Maciej Matuszewski, dowódca fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. Po zakończonej we wrześniu natowskiej misji na Morzu Śródziemnym, Egejskim i Czarnym, załoga okrętu (licząca prawie 200 osób) otwiera dziś kolejny ważny dla siebie rozdział. Rano jednostka opuściła gdyński port, by wyruszyć na daleką północ. Tam weźmie udział w ćwiczeniach „TG-17” (Task Group-17).

Odbędą się one u wybrzeży Norwegii, gdzie trzeba być przygotowanym na naprawdę ekstremalne warunki. – O tej porze roku wieją tam bardzo silne wiatry, zaś temperatury są bardzo niskie. Często występują sztormy, dlatego znacząca część ćwiczeń ulokowana jest we fiordach i zatokach – tłumaczy kmdr por. Matuszewski. A to rodzi kolejne wyzwania. – Tamtejsze akweny uchodzą za niezwykle trudne nawigacyjnie. Okręty manewrują między licznymi wysepkami, cypelkami, a fiordy są wąskie, długie i kręte – wylicza kmdr por. Matuszewski. Łączność często tam ginie, a nawigatorzy przez cały czas muszą zachować maksymalną koncentrację. Równie trudno mają załogi śmigłowców pokładowych. – Lata się tam nisko, wśród urwisk i górskich zboczy, dodatkowe utrudnienie stanowią linie energetyczne w węższych miejscach przerzucone pomiędzy brzegami – wylicza kpt. Marcin Pańszczyk, pilot śmigłowca SH-2G, który podczas ćwiczeń będzie operował z pokładu polskiej fregaty. Komponent lotniczy uczestniczący w manewrach tworzy załoga śmigłowca oraz obsługa naziemna – łącznie kilkanaście osób.