Najpierw musztra. Proobronni walczą o paszporty

Stu członków organizacji proobronnych oraz uczniów klas mundurowych rozpoczęło cykl szkoleń przygotowanych przez MON. Podczas pierwszych zajęć ćwiczyli musztrę. – Jesteście łącznikiem, który przywraca wojsko narodowi – mówił do uczestników minister obrony Antoni Macierewicz. Ci, którzy ukończą szkolenia dostaną paszport umożliwiający współpracę z wojskiem.







– Rozpoczynamy nowy rok szkolenia tak, abyście byli gotowi do podjęcia służby w oddziałach obrony terytorialnej kraju, ale przede wszystkim, abyście byli zdolni do współdziałania z wojskiem – mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas inauguracji zajęć w ramach programu „Paszport”. Minister podkreślał, że ci, którzy stawili się na szkoleniu, są bardzo dobrze przygotowani do tego typu działań, bo od lat ćwiczą działania proobronne. – To dzięki nim do programu PiS został dopisany program obrony terytorialnej. Oni w przyszłości będą stanowili fundament WOT – mówił Macierewicz. – Armia zawodowa nie wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo kraju, który znajduje się w takiej sytuacji geopolitycznej jak Polska – podkreślał szef MON.





Inauguracja roku szkoleniowego organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych odbyła się w Warszawie w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Na zajęcia stawiło się około 100 osób. Jak podkreślał Waldemar Zubek, dyrektor Biura do spraw Proobronnych MON, które zorganizowało szkolenie, na ćwiczenia stawili się sami ochotnicy. Utworzone podczas szkolenia komponenty składały się z przedstawicieli różnych organizacji. Wszystko po to, aby ich członkowie nauczyli się współdziałania. Wśród nich byli przedstawiciele między innymi Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Legii Akademickiej, Gwardii Narodowej oraz Stowarzyszenia FIA. – Podczas tego szkolenia reprezentuje nas 12 osób – mówił Mariusz Sybilski, wiceprezes FIA. – To oni później przekażą zdobytą wiedzę pozostałym członkom naszej organizacji – podkreślał.



Zanim uczestnicy szkolenia przystąpili do ćwiczeń otrzymali „Vademecum Strzelca” przygotowane przez Biuro do spraw Proobronnych. – To będzie podstawowy podręcznik dla klas mundurowych i członków organizacji proobronnych – wyjaśnił Waldemar Zubek. – Będą się szkolili z łączności, medycyny pola walki oraz logistyki – mówił. Vademecum zawiera także informacje na temat Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podstawowe definicje wojskowe, opisy sprzętu, a także zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, nawigacji, terenoznawstwa, oraz psychologii.

Podczas pierwszych z 12 zajęć proobronni uczyli się musztry i regulaminów. Kolejne zajęcia będą poświęcone łączności i odbędą się Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, następne – o tematyce chemicznej – w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Potem uczestnicy rozpoczną bardziej zaawansowane ćwiczenia. Program obejmuje zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, taktyką, terenoznawstwem, rozpoznaniem, ochroną obiektów i strzelaniem. Ostatnim etapem szkolenia będzie egzamin. Wszystkie osoby, które go zdadzą, otrzymają paszport, czyli zaświadczenie potwierdzające, że zdobyte umiejętności umożliwiają im współpracę z Wojskiem Polskim.