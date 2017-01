Rusza kwalifikacja wojskowa

Od dziś przez trzy miesiące wojsko będzie zbierać informacje o stanie zdrowia młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby. Przed komisjami lekarskimi obowiązkowo musi się stawić około 240 tysięcy osób. Przedstawiciel WKU przyzna im kategorię zdolności do służby, a ci, którzy są zainteresowani wstąpieniem do armii, otrzymają szczegółowe informacje.

Rozporządzenie dotyczące kwalifikacji jest przygotowywane co roku, od 8 lat, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz resort obrony narodowej. Zgodnie z dokumentem tegoroczna kalifikacja zaczyna się 30 stycznia i potrwa do 28 kwietnia. – To nic innego jak sprawdzenie zdolności do służby młodych ludzi. Armii z poboru nie ma już od 2009 roku, ale my musimy wiedzieć, kto fizycznie i psychicznie jest przygotowany do tego, by w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa włożyć mundur i pełnić służbę czynną – mówi ppłk Sławomir Ratyński z Zespołu Prasowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.



Kwalifikacja będzie się odbywać w każdym województwie. Poza administracją samorządową będzie w nią zaangażowane także wojsko, m.in. 16 wojewódzkich sztabów wojskowych i 86 wojskowych komend uzupełnień. – Na terenie administrowanym przez naszą komendę, obejmującym powiat legionowski oraz pięć dzielnic Warszawy: Bemowo, Bielany, Śródmieście, Wolę i Żoliborz, będą pracowały trzy powiatowe komisje. W tym roku obowiązkowo powinno się przed nimi stawić 1,5 tysiąca osób. Pracę rozpoczniemy 21 lutego, a każdego dnia będziemy przyjmować około 35 osób – mówi mjr Sławomir Dembicki, szef Wydziału Rekrutacji w WKU Warszawa-Śródmieście.

Rocznik ’98



Co roku inne grupy podlegają kwalifikacji. Tym razem będą to przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1998 roku, czyli ci, którzy w ubiegłym roku osiągnęli pełnoletniość. Przed komisjami będą też musieli stanąć mężczyźni urodzeni w latach 1993–1997, dla których nie określono jeszcze kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. A także osoby z roczników 1996 i 1997, które w latach poprzednich zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B).



Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczy również niektórych kobiet. Konkretne grupy wskazano w odrębnym rozporządzeniu Rady Ministrów. – To kobiety urodzone w latach 1993–1998, które mają kwalifikacje przydatne w służbie, oraz te, które ukończyły lub kończą w tym roku naukę w określonej specjalności – mówi ppłk Ratyński. Chodzi np. o kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityki medycznej, farmacji, pielęgniarstwa, psychologii, ratownictwa medycznego i weterynarii.



Na kwalifikację mogą się zgłosić także ochotnicy, którzy swoją przyszłość chcą związać z wojskiem. – Co roku mamy takie osoby. Zgłaszają się, bo ukończyły szkołę i planują podjąć ochotniczą służbę wojskową. Na przykład przygotowawczą, gdzie wymogiem jest ukończenie co najmniej gimnazjum. Takie osoby kierujemy przed komisje lekarskie – mówi mjr Dembicki.