Spotkanie Parlamentarnego Forum Obrony Narodowej

W czwartek w Sejmie, odbyło się trzecie spotkanie Parlamentarnego Forum Obrony Narodowej z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Głównym tematem spotkania było omówienie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP w świetle prób modernizacji i reform ostatniego ćwierćwiecza a perspektywa ich przyszłości.

– Profesjonalizacja, która się odbyła w latach 2002–2015, doprowadziła do pewnego rodzaju wyizolowania armii ze społeczeństwa wraz ze wszystkimi konsekwencjami, także negatywnymi. (...) Obecnie następuje pacyfizacja myśli społecznej. Nie demilitaryzacja a pacyfizacja myśli społecznej. Młodzi ludzi nie mają związku z armią. Nie dlatego, żeby być skrajnym militarystą (…) tylko dlatego, że nasz kraj, między Odrą a Bugiem, musi mieć potencjał ludzi zdolnych do gotowości do walki – powiedział minister obrony narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli posłowie i senatorowie – członkowie parlamentarnych Komisji Obrony Narodowej, parlamentarzyści, zaproszeni eksperci bezpieczeństwa narodowego i obronności, dziennikarze i publicyści specjalizujący się w obszarze obrony narodowej.