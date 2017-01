Szkolenie górskie żołnierzy wielkopolskiej brygady

W dniach 9-21 stycznia 2017 roku żołnierze odbyli szkolenie w górach Beskidu Śląskiego.

Drużyna strzelców wyborowych 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich (7bSKW) i 15 Batalionu Ułanów Poznańskich (15bUP) oraz pluton rozpoznawczy 7bSKW udali się na szkolenie górskie w góry Beskidu Śląskiego do schroniska PTTK Klimczok, położonego u szczytu góry Klimczok (wysokość 1117 m n.p.m), pomiędzy miejscowością Szczyrk i Bielsko-Biała.

Szkolenie górskie było podzielone na cztery etapy. Pierwszy etap polegał na nauce jazdy na nartach dla początkujących oraz na doskonaleniu techniki jazdy dla zaawansowanych, a to wszystko pod okiem instruktorów narciarstwa alpejskiego polskiej kadry olimpijskiej w slalomie gigant. Drugi etap zawierał elementy szkolenia z obsługi oraz przygotowania sprzętu narciarskiego do użytku oraz nauka ski-turowania. Trzeci element to nauka jazdy na skuterach śnieżnych, gdzie każdy z uczestników mógł poznać zasady jazdy na tym trudnym do opanowania sprzęcie, a także pokonać krótką, lecz trudną technicznie trasę. Czwartym elementem szkolenia były marsze kondycyjne w dzień i w nocy podczas różnych warunków pogodowych na znacznych przewyższeniach i dystansach. Wszystkie trasy, szczególnie te nocne, były konsultowane z GOPRem.