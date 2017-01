Śmigłowcowy przetarg pod lupą CBA

Śledztwo trwa od ubiegłego roku. Wczoraj agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik oraz Ministerstwa Rozwoju. Zabezpieczyli dokumentację dotyczącą zakończonego w 2016 roku (z powodu niewynegocjowania umowy offsetowej) przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych.

REKLAMA

PiS zawiadamia prokuraturę

Zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości związanych z przetargiem złożyli w maju 2015 roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Miesiąc wcześniej MON ogłosiło, że do etapu testów zakwalifikowano jedynie śmigłowiec H225M Caracal, oferowany przez francuski koncern Airbus. Parlamentarzyści PiS uważali, że wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak (PO) oraz wiceminister Czesław Mroczek (PO), a także podlegli im pracownicy cywilni i żołnierze mogli dopuścić się „szeregu przestępstw mających na celu ustawienie przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii ze szkodą dla bezpieczeństwa Polski, polskich żołnierzy i obywateli, a także polskiego potencjału obronnego oraz podstawowych interesów ekonomicznych Polski”, o czym informowali w piśmie do prokuratury. Jak wyjaśniał wówczas poseł Bartosz Kownacki, podczas przetargu jeden z oferentów mógł – w ocenie posłów – liczyć na zdecydowanie lepsze warunki niż pozostali. – W trakcie składania ofert doprecyzowano zamówienia techniczne, tak że ostatecznie preferowały tylko jednego z oferentów, Airbusa – uzasadniał. Ówczesny szef MON Tomasz Siemoniak podkreślał w mediach, że przetarg na śmigłowce dla wojska był rzetelny, a warunki dla wszystkich oferentów takie same.

Posłowie PiS w zawiadomieniu skierowanym do prokuratury argumentowali, że podczas przetargu mogły zostać naruszone przepisy: art. 231 „Kodeksu karnego” (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego), art. 271 k.k. (poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego), art. 286 k.k. (niekorzystne rozporządzenie własnym lub cudzym mieniem) oraz art. 305 k.k. (m.in. udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej).

Caracale pod lupą

Latem 2015 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Jednak w październiku 2016 roku, po tym jak do CBA trafił wniosek posła PiS Michała Dworczyka o „dokonanie weryfikacji procedur przetargowych”, warszawska prokuratura uchyliła swoją decyzję z 2015 roku i wszczęła postępowanie. – Prokuratura zajmie się całym procesem zakupu helikopterów typu Caracal, czyli przebiegiem negocjacji w sprawie zakupu tychże helikopterów, podpisaniem kontraktu, a następnie odstąpieniem strony francuskiej od zobowiązań offsetowych – zapowiadał wówczas prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.

Zarówno PZL Świdnik, jak i PZL Mielec odmawiają komentarza w sprawie działań CBA. Ministerstwo Rozwoju ograniczyło się jedynie do komunikatu prasowego, w którym poinformowało, że Centralne Biuro Antykorupcyjne otrzyma „wszelką dokumentację dotyczącą negocjacji umowy offsetowej z Airbus Helicopters za okres od 30 września 2015 r. do 4 października 2016 r.”.

Historia przetargu

Przetarg na śmigłowce wielozadaniowe, które miały zastąpić w polskiej armii maszyny Mi-8 i Mi-17 oraz Mi-2, ogłoszono w marcu 2012 roku. MON chciało kupić 50 maszyn – 16 wielozadaniowych dla wojsk lądowych, 8 w wersji zwalczania okrętów podwodnych, 8 maszyn poszukiwania i ratownictwa CSAR (Combat Search and Rescue) w wersji SOF dla wojsk specjalnych, 5 CSAR MEDEVAC, 7 CSAR dla wojsk lądowych oraz 6 CSAR dla marynarki wojennej. Do wyścigu o wart 13 mld zł kontrakt stanęły PZL Świdnik (należący do włosko-brytyjskiej firmy AgustaWestland), PZL Mielec (własność amerykańskiego koncernu Sikorsky) oraz francuski Airbus.

W kwietniu 2015 roku resort obrony poinformował, że do kolejnej fazy postępowania, czyli do etapu testów, został zakwalifikowany jedynie oferowany przez francuski koncern Airbusa śmigłowiec H225M Caracal. Testy przeprowadzono w maju 2015 roku. Negocjacje umowy offsetowej, czyli zobowiązań Airbusa wynikających z zakupu oferowanych przez niego śmigłowców, ruszyły 30 września 2015 roku. Prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju zakończyły się niepowodzeniem 4 października 2016 roku.