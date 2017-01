Buzdygan Internautów – zaczynamy głosowanie!

Paweł Rozdżestwieński, st. sierż. rez. Tomasz Sawicki, Adam Sikorski oraz Dariusz Szymanowski – to czterech nominowanych do tegorocznej nagrody Buzdygan Internautów. Dziś rozpoczynamy głosowanie. To Wy, nasi czytelnicy, zdecydujecie w czyje ręce trafi ten zaszczytny tytuł.





„Polska Zbrojna” po raz 23. przyzna w tym roku swoje nagrody – Buzdygany. To wyróżnienia przyznawane osobom nietuzinkowym, promującym śmiałe myślenie, odwagę w prezentowaniu poglądów i kształtującym nowoczesny wizerunek wojska. Wśród dotychczasowych laureatów są najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, zasłużeni żołnierze, znani politycy i osobistości życia publicznego.



Wzorem lat ubiegłych, jednego z Buzdyganów przyznacie Wy, czytelnicy portalu polska-zbrojna.pl. Poniżej znajdziecie formularz, za pomocą którego będziecie mogli oddać swój głos. Dobrze przemyślcie swój wybór, bo każdy z Was może w plebiscycie wskazać tylko jedną osobę.



Zdajemy sobie sprawę, że wybór nie jest prosty. Wśród kandydatów są rekonstruktor historyczny, organizator akcji charytatywnych, dziennikarz telewizyjny oraz szef historycznego stowarzyszenia. Więcej o nominowanych dowiecie się z artykułów przygotowanych przez redakcję portalu. Poznajcie zatem kandydatów i zapraszamy do udziału w plebiscycie.

Na Wasze głosy czekamy do 6 lutego. Buzdygana Internautów otrzyma ta osoba, która zdobędzie najwięcej wskazań, a nagrodę w postaci repliki szesnastowiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej wręczymy na tradycyjnej Gali Buzdyganów.







Uwaga! Jeżeli ankieta została wypełniona poprawnie, to formularz powinien zniknąć. Aby dokończyć proces głosowania, sprawdźcie skrzynkę pocztową. Znajdziecie w niej e-mail od nas z linkiem do autoryzacji (ustawienia serwera pocztowego mogą spowodować, że list ten zostanie uznany za spam i automatycznie umieszczony w koszu). Dopiero po potwierdzeniu udziału w głosowaniu, Wasz wybór zostanie zapisany. Zaznaczamy, że nie jest możliwe głosowanie powtórne.