ORP „Czernicki” w Cagliari

ORP „Kontradmirał X. Czernicki” zakończył dzisiaj wizytę w stolicy Sardynii, Cagliari. Okręt dowodzenia SNMCMG2 obecnie obrał kurs na kolejny włoski port w La Spezia, gdzie do zespołu dołączy niszczyciel min z hiszpańskiej Marynarki Wojennej. Będzie to także czas na dodatkowe treningi i ćwiczenia wspólnie z marynarzami z sojuszniczych okrętów.

Polski okręt zacumował we włoskim porcie w sobotę, 21 stycznia, po 10 dniach pobytu na morzu w trudnych warunkach sztormowych. Pobyt w Cagliari poświęcony był na pracę sztabu i załogi w ramach NATO-wskiego zespołu oraz wypoczynek załogi po trudach przejścia na Morze Śródziemne. Była to także okazja do zaprezentowania bandery Marynarki Wojennej i munduru marynarza polskiego. Okręt jest ambasadorem naszego kraju na morzach i w portach. Poprzez swoją obecność pokazuje nasze zaangażowanie w europejskie bezpieczeństwo oraz buduje pozytywny wizerunek Polski z dala od jej granic.

Dowódca PKW „Czernicki” i Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 kmdr por. Aleksander Urbanowicz złożył także wizytę dowódcy morskiej bazy w Cagliari kontradmirałowi Francesco Sollitto, zapewniając o gotowości polskiego sztabu i okrętu do działań na rzecz bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych na Morzu Śródziemnym.