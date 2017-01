Punkty informacyjne dla kandydatów do OT

Minister Antoni Macierewicz otworzył dziś w Białymstoku pierwszy punkt informacyjny dla kandydatów do służby w wojskach obrony terytorialnej. Ochotnicy będą mogli się dowiedzieć, jakie są zasady naboru do WOT, jakie dokumenty muszą złożyć oraz jakie szkolenie ich czeka. Podobne punkty będą działać w wielu miastach w całej Polsce.





Pierwszy punkt informacyjny dla kandydatów do wojsk obrony terytorialnej nie przypadkiem utworzono w Białymstoku. Tu bowiem będzie stacjonować jedna z trzech pierwszych jednostek OT –1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej.



– Otwarcie tego punktu to historyczny dzień, nie mniej istotny niż obecność wojsk amerykańskich w Polsce – mówił podczas uroczystości minister Antoni Macierewicz. Towarzyszyli mu m.in. gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej, oraz płk Sławomir Kocanowski, stojący na czele 1 Podlaskiej Brygady.



Punkty w całej Polsce



Białostocki punkt działający się na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego będzie czynny pięć dni w tygodniu, osiem godzin dziennie. – Pracować w nim będzie osoba z naszego sztabu oraz przedstawiciel jednostki WOT – mówi kpt. Jerzy Bołtryk, oficer prasowy WSzW w Białymstoku.



Podobne punkty zostaną uruchomione w wielu miastach w całej Polsce. – W sumie będą działać w 16 wojewódzkich sztabach wojskowych oraz w podległych im 86 wojskowych komendach uzupełnień – wyjaśnia ppłk Sławomir Ratyński z Zespołu Prasowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.



Każdy zainteresowany terytorialną służbą wojskową będzie mógł uzyskać w tych punktach potrzebne mu informacje. Pracownicy będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad naboru, dokumentów, które trzeba złożyć, czy też informować o szkoleniu ochotników. Będą też przyjmować wnioski i rejestrować kandydatów. Chętni do służby zdobędą tu także informacje o wolnych stanowiskach w jednostkach oraz miejscach i terminach podstawowego szkolenia. Jeśli zdecydują się wstąpić do WOT, będą musieli złożyć wniosek do wojskowej komendy uzupełnień, gdzie przejdą kwalifikację.



– Na terenie administrowanym przez nasz sztab w czterech komendach przyjęliśmy już wnioski od 1033 ochotników z województwa podlaskiego – mówi kpt. Jerzy Bołtryk.



Pierwsza przysięga



W Białymstoku minister obrony narodowej spotkał się z przedstawicielami organizacji proobronnych oraz żołnierzami 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej . – Wasza obecność tutaj jest gwarantem, że Polska będzie bezpieczna. Macie nie tylko współdziałać z wojskami operacyjnymi, lecz być również odpowiedzią na zagrożenia hybrydowe – mówił szef resortu. Antoni Macierewicz zapowiedział, że już na początku kwietnia w podlaskiej brygadzie odbędzie się pierwsza przysięga żołnierzy.



Powołane 1 stycznia 2017 roku wojska obrony terytorialnej są obok wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej piątym rodzajem sił zbrojnych. Ich zadaniem będzie m.in. współdziałanie z wojskami operacyjnymi w razie zagrożenia państwa, a także prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.





Do końca 2019 roku w całym kraju ma działać 17 brygad obrony terytorialnej (po jednej w każdym województwie, dwie na Mazowszu).



Do służby w WOT mogą się zgłaszać zarówno cywile, jak i żołnierze. Podstawowe warunki, jakie muszą spełnić, to polskie obywatelstwo, niekaralność oraz zdolność do pełnienia czynnej służby.