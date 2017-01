Razem dla bohaterów

Ludzie różnie oswajają się z tym, że coś może się im stać podczas służby. Swoim bliskim bardzo rzadko mówią, że mogą zginąć. Kiedy jest się żołnierzem, strażakiem, policjantem czy ratownikiem, na co dzień nie myśli się o zagrożeniu. Zazwyczaj, wychodzi się cało z niebezpiecznych sytuacji i wraca się do domu. Ale czasem zdarzają się sytuacje, których nie można przewidzieć.

Tak jak żołnierz, który po wybuchu miny pułapki ratował kolegów z KTO Rosomak. Na pomoc dla niego było już za późno, stracił życie z dala od bliskich w Afganistanie. Albo policjant, który zginął od wielokrotnych uderzeń nożem, bo jako jedyny zwrócił uwagę wandalom, chociaż wcale nie musiał, bo tego dnia miał dzień wolny.

Bohaterski strażak zasłonił własnym ciałem swojego kolegę przed uderzeniem haka holowniczego. Dla niego skończyło się to latami cierpienia i niepełnosprawnością na całe życie. Stało się coś, czego nie mogli przewidzieć. Profesjonalnie wyszkoleni, zareagowali natychmiast, być może wbrew instynktowi samozachowawczemu, poświęcili swoje zdrowie i życie, by chronić innego człowieka. Te historie wydarzyły się naprawdę.

Strażak już nie wrócił do zawodu, uniemożliwiła mu to ciężka niepełnosprawność. Rodzice i czwórka dzieci utrzymują się z renty i jednej pensji, z których dużą część trzeba przeznaczać na leki i rehabilitację. Dwie córeczki policjanta i jedna żołnierza, wychowywane są przez samotne mamy. Nie jest łatwo żyć bez taty. Nie jest łatwo dorastać, patrząc na cierpienie najbliższej osoby. Nie jest łatwo samotnej matce, zapewnić stabilizację i rozwój dzieci.

W rodzinach dotkniętych tragedią wypadku podczas służby, dzieją się trudne rzeczy. Bardzo często odwracają się role społeczne. Dzieci zaczynają opiekować się rodzicami. Historią poszkodowanego przez wiele lat żyje cała rodzina. Niepełnosprawny rodzic wymaga pomocy i żmudnej rehabilitacji, wielu lat leczenia. Proces ten jest pełen wyrzeczeń, często domowych napięć i konfliktów. Śmierć na służbie często powoduje, że pamięć o ojcu czy matce jest ciągle żywa. „Tata do nas przychodzi” - do dziś mówi jedna z podopiecznych Fundacji - po 15 latach od jego śmierci.

Łatwo się w tych wszystkich trudnych wydarzeniach i emocjach pogubić. Dzieci często noszą w sobie traumę wypadku przez wiele lat. Tak trudne doświadczenia powodują nie tylko problemy finansowe, ale również zupełny rozpad życia rodzinnego. Potrzebne jest nie tylko wsparcie materialne, trzeba też poskładać cały ten świat na nowo - podczas długiej terapii dziecka i jego najbliższych.

Fundacja Dorastaj z Nami od 6 lat opiekuje się dziećmi bohaterów, którzy stracili zdrowie lub życie na służbie. Tak długo, jak to możliwie - dopóki się uczą. Pomogła już 197 dzieciom. - Przede wszystkim chcemy dać im siłę, aby radziły sobie w dramatycznej chwili, gdy zostały pozbawione rodzica. Nasi podopieczni często muszą szybko dorastać, po to by „zastąpić” w obowiązkach jednego z rodziców. Często też muszą umieć pogodzić się z nieprzychylnością otoczenia. „Wiedział, na co się decyduje. Przecież mają rentę, po co im pomagać?!” - nierzadko spotykamy się z taką postawą. To bardzo krzywdzące myślenie. Nasi podopieczni mogą liczyć na nasze wsparcie w nauce i znalezieniu terapii. Starszym podopiecznym pomagamy wejść na rynek pracy. Każde z naszych dzieci może też skorzystać z pomocy doradcy edukacyjnego - tłumaczy Magdalena Pawlak, prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami. - Pomagamy kompleksowo, w tych obszarach, które ze względu na trudną sytuację życiową dziecka mogą być najbardziej problematyczne. Do wykonania tak trudnego zadania nie wystarczą pasja i profesjonalizm osób pracujących w Fundacji. Potrzebujemy pomocy i zaangażowania wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los tych dzieciaków. Dlatego prosimy o przekazanie 1 % podatku na rzecz naszej Fundacji. Dzięki temu będziemy mogli opiekować się dziećmi długo i skutecznie” - apeluje prezes fundacji.

Wszyscy bądźmy wdzięczni za bohaterstwo, ofiarę życia i zdrowia tym, którzy na co dzień troszczą się o nasze bezpieczeństwo: żołnierzom, policjantom, strażakom i ratownikom oraz innym pracownikom służb publicznych. Razem zaopiekujmy się dziećmi bohaterów.

Honorowy Patronat nad realizacją „Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej - Koalicja: Razem dla Bohaterów” objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Polska Zbrojna objęła program patronatem medialnym.

Autor tekstu: Marta Łącka, Fundacja Dorastaj z Nami