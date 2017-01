Przekazanie obowiązków w PKW Kuwejt

17 stycznia w bazie Al Jaber w Kuwejcie odbyła się ceremonia przekazania obowiązków dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego w operacji Inherent Resolve.



Dowódca I zmiany PKW OIR ppłk pil. Tomasz Jatczak w obecności przedstawiciela dowódcy operacyjnego RSZ płk. Stefana Walowskiego przekazał dowodzenie nowemu dowódcy II zmiany PKW OIR ppłk. Norbertowi Chojnackiemu. Symboliczne przekazanie dowodzenia odbyło się przez przekazanie flagi państwowej oraz podpisanie protokołów zdania i objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy kontyngentu.



W uroczystości udział wzięli ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Kuwejcie i Królestwie Bahrajnu Grzegorz Olszak, zastępca attache obrony ppłk Andrzej Żarkowski, konsul przy ambasadzie RP w Kuwejcie Beata Buchert-Perlińska oraz zaproszeni przedstawiciele sił koalicyjnych.



Ppłk pil. Tomasz Jatczak podziękował przełożonym i koalicjantom za współpracę, podwładnym zaś za profesjonalizm, bardzo dobre wyszkolenie i prowadzenie działań na najwyższym poziomie. Zdający obowiązki dowódca I zmiany zwrócił się do obejmującego obowiązki ppłk. Norberta Chojnackiego słowami: – Dowódcy drugiej zmiany życzę wszystkiego najlepszego, jak najmniej problemów i przede wszystkim lotniczego szczęścia.



Obejmujący obowiązki – dowódca II zmiany PKW OIR ppłk Norbert Chojnacki podziękował swojemu poprzednikowi za dotychczasową służbę oraz zapewnił o skutecznej kontynuacji wykonanej pracy: – Dołożymy wszelkich starań by kontynuować należycie pracę w sposób efektywny. Dla Was osobiście wielkie podziękowania, ponieważ każdy z Was, każda jednostka, każdy żołnierz włożył swoją cząstkę trudu. Życzę Wam bezpiecznego powrotu do kraju i wszystkiego najlepszego.



W imieniu dowódcy operacyjnego RSZ płk Stefan Walowski podziękował reprezentantom sił koalicyjnych oraz przedstawicielowi państwa gospodarza za obecność i wsparcie polskich żołnierzy. Zdającemu obowiązki płk Walowski podziękował za przygotowanie kontyngentu w relatywnie krótkim czasie oraz osiągnięcie wyników, za które podziękowania płyną z dowództwa sił koalicyjnych w Katarze. W imieniu dowódcy operacyjnego RSZ gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego przekazał gratulacje żołnierzom za dobrze wykonaną pracę i życzył bezpiecznego powrotu do domu.



Tekst: kpt. Mariusz Kuźniak