Trening strzelecki w PKW Afganistan

Baza Gamberii, godzinny poranne. Kierowcy idą przygotowywać pojazdy do wyjazdu na strzelnicę. Kilkanaście minut później pluton ochrony, zwany przez sojuszników „Guardian Angel” zbiera się przy pojazdach. Dowódca plutonu – ppor. Karol Knap przyjmuje meldunki od dowódców sekcji o frekwencji i gotowości do zajęć, po czym przypominane są warunki bezpieczeństwa, sprawdzenie „Trip ticketu” oraz ustalenie trasy przejazdu, a także kolejności pojazdów w konwoju. W Afganistanie, gdzie broni używa się każdego dnia, trzeba być pewnym, że nas nie zawiedzie w najbardziej newralgicznym momencie. Nie można nauczyć się tego z książki czy na sali wykładowej. O skuteczności prowadzenia ognia decyduje praktyka i jeszcze raz praktyka. W tym celu przeprowadzane są treningi strzeleckie. Nie jest to jednak tak proste zadanie jak w kraju. W bazie Gamberi gdzie stacjonuje nasz pluton ochrony „Guardian Angel”, nie istnieje specjalnie do tego celu przeznaczona strzelnica. Zajęcia prowadzi się na zewnątrz bazy, gdzie dodatkowo należy zapewnić bezpieczeństwo szkolonych.

– To już nasze kolejne strzelanie - powiedział dowódca plutonu ppor. Knap. Tu oprócz zajęć strzeleckich, ćwiczymy również wspólne działanie z żołnierzami amerykańskimi. Zajęcia odbywają się na otwartej przestrzeni w części bazy w której stacjonuje 201 korpus armii afgańskiej. Trening odbył się przy użyciu broni etatowej - karabinków szturmowych BERYL oraz GLOCK 17. Żołnierze plutonu są pewni swojej broni, strzelają celnie i mają pewność, że w razie kłopotów ich nie zawiedzie.Żołnierze strzelali w sekcjach. Była to okazja do wymiany doświadczeń strzeleckich, a także regulacji celowników holograficznych HWS. Takie strzelania są bardzo potrzebne do wspólnego działania. Wiemy, na co możemy liczyć i co jeszcze musimy poprawić. Strzelania i treningi tworzą z nas teamy, w których mamy do siebie zaufanie – mówi dowódca plutonu.



Tekst: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek