Armia chce kupić 58 tys. karabinów Beryl

Już za trzy lata Wojsko Polskie będzie mogło zastąpić Berylami o kalibrze 5,56 mm wszystkie karabiny AK, którymi dysponuje. Inspektorat Uzbrojenia negocjuje z Fabryką Broni „Łucznik” zakup prawie 54 tys. kolbowych modeli wzór 96C oraz około 4 tys. mini-Beryli, czyli karabinów z krótką lufą. Wartość kontraktu wyniesie około 350 mln zł.





Prawie rok temu Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał z Fabryką Broni „Łucznik” w Radomiu największy w historii zakładu jednorazowy kontrakt na dostawę karabinów Beryl. Na jego mocy Wojsko Polskie otrzyma do 2019 roku aż 26 tys. sztuk tej broni (17 621 klasycznych wzór 96C oraz 8400 subkarabinków mini-Beryl). Umowa ta warta jest 150 mln zł. Wydawało się więc, że długo do radomskiej fabryki nie trafi podobnie lukratywny kontrakt.



Tymczasem najprawdopodobniej już za kilka tygodni spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisze kolejną umowę o znacznie większej wartości – szacuje się ją na około 350 mln zł. Inspektorat Uzbrojenia MON ujawnił bowiem, że nasza armia negocjuje zakup prawie 54 tys. karabinów szturmowych Beryl wzór 96C oraz prawie 4 tys. subkarabinków mini-Beryl.



Broń ma trafić do polskiego wojska również do 2019 roku – zarówno do jednostek operacyjnych sił lądowych, morskich i powietrznych, jak i wojsk obrony terytorialnej. Zakup takiej liczby karabinów o natowskim kalibrze 5,56 mm oznacza, że już za trzy lata nasza armia będzie mogła całkowicie wycofać ze służby broń z rodziny AK o kalibrze 7,62 mm (czyli popularne kałasznikowy). Przezbroi się w całości na Beryle.



Proces wyposażania rodzimych sił zbrojnych w uzbrojenie indywidualne o kalibrze 5,56 mm jest realizowany od trzech lat. W 2014 roku kupiliśmy 5,4 tys. Beryli wzór 96C (za 27 mln zł), w 2015 roku prawie 5,5 tys. sztuk wzoru 96C oraz 2,4 tys. subkarabinków mini-Beryl (za 40 mln zł), a w ubiegłym roku za około 170 mln złotych prawie 30 tys. Beryli (w ramach dwóch kontraktów na 26 tys. i 3,3 tys. sztuk tej broni).





Karabinek szturmowy wz. 96 Beryl



Dane techniczne