Zimowe manewry podhalańczyków

Pododdziały 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przez dwa i pół miesiąca będą się rotacyjnie szkolić na poligonie w Nowej Dębie. Manewry rozpoczął 5 Batalion Strzelców Podhalańskich, który trenuje działania w terenie lesistym i niskich temperaturach, strzelanie, procedury wzywania ognia artyleryjskiego i ewakuacji medycznej.

Ćwiczenia, rozpoczynające się każdego roku w styczniu, są dla podhalańczyków ważne, bowiem zimowe warunki pozwalają sprawdzić gotowość wojsk do działania w trudnym terenie. – 90% czasu poświęcamy na działalność służbową, podobnie jak inne jednostki zmechanizowane w kraju, ale mamy swoją górską symbolikę i ona zobowiązuje. Dlatego robimy, co możemy, by jak najlepiej przygotować się do działania w wymagającym terenie – podkreśla płk Jarosław Mokrzycki, pełniący obowiązki dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.