„Czarno to widzę”, czyli Ćwierćmaraton Komandosa

W Czarnem odbyła się trzecia edycja Ćwierćmaratonu Komandosa „Czarno to widzę”. Najlepszym biegaczem okazał się plutonowy Artur Pelo. Wśród pań bezkonkurencyjna była Arleta Meloch. Natomiast szer. Karolina Pilarska, złota i brązowa medalistka wojskowych mistrzostw świata w maratonie, została wyróżniona tytułem Honorowego Ambasadora Lublińca.

Finisz Arlety Meloch, najlepszej zawodniczki na trasie III Ćwierćmaratonu Komandosa.

„Ćwiartkę” Komandosa pokonało w Czarnem (w województwie pomorskim) 220 zawodników i 39 zawodniczek. Przed rokiem bieg ukończyło 232 biegaczy, a przed dwoma laty 118. Impreza, której pomysłodawcą był kapitan Andrzej Liśniewski z Wojskowego Klubu Biegacza Meta Lubliniec, z roku na rok przyciąga coraz więcej entuzjastów ekstremalnych biegów. Wszyscy zawodnicy muszą pokonać trasę w umundurowaniu polowym i z plecakiem ważącym 10 kilogramów. Jako pierwszy na mecie zameldował się plut. Artur Pelo z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego i 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Trasę ćwierćmaratonu o długości blisko 11 km pokonał w 43 minut 48 sekund. Wyprzedził o 59 s kpt. Piotra Szpigla z 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa, trzykrotnego zwycięzcę Maratonu Komandosa. Trzecie miejsce, z czasem 48 min 40 s, zajął chor. Klaudiusz Walendziak z Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie.

Kapitan Szpigiel po raz pierwszy startował w Ćwierćmaratonie Komandosa, gdyż w tym roku postanowił również przystąpić do walki w Komandoskim Szlemie. W debiucie spisał się całkiem nieźle i nie krył zadowolenia z drugiego miejsca. – Artur Pelo przede wszystkim świetnie pobiegł taktycznie. Bardzo mocno rozpoczął i później kontrolował wypracowaną przewagę. Nie byłem przygotowany na tak ostre tempo, a potem na zniwelowanie strat – mówi kapitan. – Zresztą dopiero wróciłem do biegania po kontuzji. Natomiast Artur pokonał już na treningach setki kilometrów. Jest w świetnej formie i myślę, że trudno go będzie pokonać w kolejnych biegach – dodaje Szpigiel.