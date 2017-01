Pracowity rok żołnierzy 21 patrolu rozminowania

Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej niezmiennie każdego roku żołnierze 21 patrolu rozminowania z 5 Kresowego Batalionu Saperów nie narzekają na brak zadań.

Szczególnie tych związanych z interwencyjnym oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Tylko w 2016 roku interweniowali 133 razy, podejmując i niszcząc 2989 różnego typu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. – Najważniejsze jest to, że w trakcie całego roku nie doszło w rejonie naszej odpowiedzialności do żadnego wypadku wśród ludności cywilnej oraz wśród żołnierzy, którzy bezpośrednio zajmują się podejmowaniem i niszczeniem niewybuchów. Jednakże pośród wszystkich realizowanych zgłoszeń w roku 2016 najbardziej niebezpieczną i nietypową była interwencja 21 patrolu rozminowania na terenie jednej ze szkół, gdzie w trakcie przerwy dzieci przyniosły do gabinetu dyrektora znaleziony w pobliżu budynku szkoły granat moździerzowy uzbrojony w zapalnik. Tego typu przedmioty wybuchowe są najbardziej niebezpieczne szczególnie w chwili zmiany jego położenia, a więc nawet podczas próby podniesienia rękoma z ziemi. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do wypadku. Granat moździerzowy został przez nas bezpiecznie podjęty i zniszczony – powiedział dowódca 21. patrolu rozminowania st. chor. Grzegorz Kluk.



Aby nie dochodziło do tego typu sytuacji w przyszłości, żołnierze 21. patrolu rozminowania prowadzą każdego roku szereg zajęć profilaktycznych w szkołach rejonu odpowiedzialności. W roku 2016 odwiedzili 12 palcówek szkolnych prowadząc zajęcia, w trakcie których przedstawiali zasady zachowania się na wypadek znalezienia niewybuchu lub niewypału, uprawnione instytucje, do których należy zgłaszać ujawnione przedmioty wybuchowe i niebezpieczne oraz konsekwencje i wypadki wynikające z niewłaściwego obchodzenia się pozostałościami wojennymi pochodzenia wojskowego. We wszystkich prowadzonych zajęciach uczestniczyło łącznie 1994 uczniów i nauczycieli. – W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich mieszkańców w rejonie odpowiedzialności apelujemy, aby po odnalezieniu niewybuchu, niewypału lub amunicji porzuconej pod żadnym pozorem nie należy ich podnosić, przenosić i manipulować. Każda zmiana położenia takich przedmiotów może doprowadzić do ich wybuchu. Ujawnione przedmioty wybuchowe należy zgłosić uprawnionym instytucjom tj. organom administracji państwowej i samorządowej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub Lasom Państwowym – na terenach pozostających pod ich zarządem. W miarę możliwości oznaczyć miejsce ujawnienia, szczególnie w kompleksach leśnych. Po przybyciu przedstawicieli Policji lub innej uprawnionej instytucji wskazać miejsce ujawnienia przedmiotów wybuchowych – powiedział zastępca dowódcy 21. patrolu rozminowania mł. chor. Rafał Turczyniak.