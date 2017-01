Nowy wymiar wojen

Wojna, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, to już nie jest wojna totalna, której zasięg, szybkość i skuteczność zabijania osiągnęły punkt kulminacyjny. Teraz wojna to konflikt lokalny, wywołany najczęściej przez prawdziwe, urojone bądź inspirowane nacjonalizmy, konflikty etniczne, religijne, kulturowe. Co ciekawe, w nowych wojnach coraz częściej będzie następował powrót do bardziej tradycyjnych, czyli prostszych środków i narzędzi walki, np. do improwizowanych ładunków wybuchowych. Będą je bowiem stosowały społeczeństwa pozostające na niższym poziomie rozwoju technologicznego oraz nieposiadające odpowiednich zasobów finansowych, aby kupić broń inteligentną. Jednak ponad tak prowadzonymi konfliktami pozostają nadal silne, bogate państwa czy grupy, które w nowych wojnach ścigać się będą na poziom wiedzy i umiejętne jej zastosowanie. Sięgną po pełne spektrum nowych technologii i wykorzystają kosmos, jako nowe pole walki.



– Wojna jest częścią stosunków międzyludzkich. Nie należy do królestwa nauki czy sztuki, lecz do królestwa życia społecznego. Jest to konflikt wielkich interesów, a jedyną cechą odróżniającą go od innych konfliktów jest to, że ulega rozwiązaniu poprzez przelew krwi – zauważał gen. Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz, pochodzący z Prus XIX-wieczny teoretyk konfliktów zbrojnych. Zatem wojna jest zjawiskiem społecznym, powstającym w wyniku działań ludzkich, i pozostaje nim mimo wielu zmian, jakie dokonywały się zarówno w społeczeństwach, jak i systemach politycznych państw, układzie sił na świecie, rozumieniu potęgi, a także samej wojny i sposobów jej prowadzenia.

Pojmowanie tej koncepcji uległo jednak przewartościowaniu wraz z nastaniem zimnej wojny, która trwała od lat 40. do 90. zeszłego wieku między Związkiem Radzieckim i podległymi mu państwami bloku wschodniego a krajami niekomunistycznymi skupionymi w NATO, pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy wojną nazwano wtedy stan, w którym nie użyto środków militarnych i nie przelewano krwi na frontach walki. Rozgrywanie konfliktu polegało przede wszystkim na wyścigu zbrojeń i demonstracji siły oraz szerzeniu odpowiedniej propagandy. Zatem wojna przesunęła swój punkt ciężkości ze środków militarnych w stronę polityczno-strategicznych, popartych oczywiście potencjałem militarnym (w tym przypadku przede wszystkim o charakterze jądrowym).

Kolejna zmiana dotyczy celów prowadzenia wojny. Wcześniej służyła ona zajęciu terytorium bądź podporządkowaniu sobie go i żyjącej na nim ludności. Następnie celem wojny było zniszczenie przeciwnika, często bez wizji tego „co dalej”. Zniszczenie stało się celem samym w sobie. Apogeum tego rodzaju konfliktów były dwie wojny światowe (co nie oznacza, że jedynymi celami tych wojen było zniszczenie). Podczas drugiej wojny opracowano i użyto najbardziej śmiercionośnej broni w historii ludzkości, z powierzchni Ziemi zniknęły całe miasta, śmierć zaś poniosły miliony ludzi.