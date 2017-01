Nowy Szef Sztabu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

W poniedziałek, 16 stycznia, obowiązki szefa sztabu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża objął komandor Andrzej Wojtkowiak. Jednocześnie został awansowany do stopnia komandora. Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji 8 FOW.









Uroczystość objęcia obowiązków szefa sztabu 8 FOW odbyła się w obecności dowódcy 8 FOW kmdr. Krzysztofa Zdonka, oraz zastępcy dowódcy 8 FOW kmdr. Zygmunta Białogłowskiego i szefa szkolenia 8 FOW kmdr. Jarosława Kuklińskiego. Uczestniczyli w niej także żołnierze i pracownicy dowództwa.

Komandor Andrzej Wojtkowiak urodził się w 1964 roku w Jarocinie. Do służby wojskowej wstąpił w 1984 roku, rozpoczynając studia w Akademii Marynarki Wojennej. Po ich ukończeniu w 1989 roku, objął pierwsze stanowisko służbowe asystenta okrętowego, a następnie zastępcy dowódcy okrętu, na ORP „Dąbie” w 12 Dywizjonie Trałowców. Z dywizjonem tym związany był później przez większość swojej służby wojskowej. W 1991 roku awansowany został do stopnia porucznika marynarki, a dwa lata później kapitana marynarki. Kolejnym krokiem w jego karierze było wyznaczenie w 1994 roku na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu grupowego ORP „Gardno”. W 1995 roku został dowódcą trałowca ORP „Dąbie”, a w 1997 roku dowódcą grupy jednostek pływających – dowódcą okrętu ORP „Gardno”. Pełniąc służbę na tym stanowisku, w 2000 roku, awansowany został do stopnia komandora podporucznika.



W 2007 roku skierowany został do Dowództwa 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, gdzie pełnił obowiązki starszego oficera flagowego. Po ukończeniu specjalistycznego kursu w Akademii Marynarki Wojennej w 2009 roku mianowany został na stopień komandora porucznika oraz objął Dowodzenie 12 „Wolińskim” Dywizjonem Trałowców. Za służbowe osiągnięcia odznaczony został złotymi medalami „Za zasługi dla obronności kraju” oraz „Siły zbrojne w służbie ojczyzny” a także srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”. W 2016 roku otrzymał kordzik honorowy Sił Zbrojnych RP. Z dniem 16 stycznia br., decyzją Ministra Obrony Narodowej, wyznaczony został na stanowisko szefa sztabu 8 FOW w Świnoujściu i mianowany na stopień komandora.



Komandor Andrzej Wojtkowiak jest żonaty (żona Magdalena) i ma dwóch dorosłych synów.

Źródło: st.chor.mar. Marcin Purman