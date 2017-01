Polska bardziej bezpieczna

Jesteście tutaj, żeby bronić wolności, niepodległości, żeby bronić pokoju w całej Europie i na świecie. Jesteśmy wam za to wdzięczni – mówił minister obrony Antoni Macierewicz podczas powitania amerykańskich żołnierzy. Uroczystość, z udziałem premier Beaty Szydło, ambasadora USA Paula Jonesa oraz dowódców wojskowych, odbyła się w sobotę w Żaganiu.





Żołnierze 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (Armored Brigade Combat Team – ABCT) przyjechali do Polski w ramach operacji „Atlantic Resolve”, czyli wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Wojskowi na co dzień służą w Forcie Carson w Kolorado. – To wielki dzień, kiedy możemy na polskiej ziemi, tutaj w Żaganiu, przywitać żołnierzy amerykańskich – mówiła premier Beata Szydło witając sojusznicze wojska.



W ceremonii, która odbyła się w Żaganiu na placu gen. Maczka, wzięli udział także Antoni Macierewicz, minister obrony, Paul Jones, ambasador USA w Polsce oraz gen. dyw. Timothy McGuire, zastępca dowódcy wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie, gen. broni Leszek Surawski, I zastępca dowódcy generalnego, gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych na czele z Władysławem Dajczakiem, wojewodą lubuskim oraz duchowni.

– Bezpieczeństwo ojczyzny i Polaków jest kwestią nadrzędną i uczynimy wszystko, by polscy obywatele w swoim domu, w Polsce, mogli czuć się bezpiecznie. Właśnie realizowanie takich przedsięwzięć, budowanie wspólnie z naszymi sojusznikami strategii wojskowych i obronnych, nakierowanych na pokojowe budowanie bezpieczeństwa są celem, który sobie stawiamy – podkreślała Beata Szydło. Premier przypomniała, że obecność tak silnej i ważnej jednostki sojuszniczej wzmacniającej bezpieczeństwo naszego kraju jest efektem ustaleń, jakie zapadły podczas szczytu NATO w Warszawie.







–To jest strategia wzmacniania bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa regionu, myślenia w kategoriach pokoju, budowania pokoju na świecie – mówiła Beata Szydło. Szefowa rządu podziękowała amerykańskim żołnierzom za przyjazd do naszego kraju. - Polacy to gościnny naród, to ludzie wielkiego serca, a Polska to bezpieczny i dobrze rozwijający się kraj. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj razem z nami – mówiła.



Do amerykańskich wojskowych zwrócił się także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. – Witamy serdecznie, bo czekaliśmy na was długo. Czekaliśmy dziesiątki lat często mając poczucie, osamotnienia, że jesteśmy jedynymi, którzy bronią cywilizacji od zagrożeń ze wschodu – mówił szef MON. Minister Macierewicz przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2008 roku w Tbilisi, stolicy Gruzji, napadniętej wówczas przez Rosję, powiedział, że „jeśli teraz się nie przeciwstawimy agresji to później przyjdzie kolej na Ukrainę, na państwa bałtyckie, a następnie, być może, także na nasz kraj i całą Europę”. - To dlatego wy, żołnierze amerykańscy jesteście tak daleko od Fort Carson, jesteście tutaj w Żaganiu, żeby bronić wolności, żeby bronić niepodległości i pokoju w całej Europie i na świecie – przekonywał minister.





Szef MON zauważył, że polskie wojska także działają w imię bezpieczeństwa innych sojuszników. – Gdy wy jesteście tutaj, wojska polskie są w Afganistanie. Gdy wy jesteście tutaj, wojska polskie są w Kuwejcie i w Iraku. Gdy wy jesteście tutaj, polskie okręty płyną na Morze Śródziemne, żeby bronić także południowej flanki NATO przed wszelką agresją, bo razem bronimy wolności, razem bronimy niepodległości wschodniej flanki NATO i razem bronimy niepodległości Europy – mówił Antoni Macierewicz.