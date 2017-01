Warszawscy czołgiści w Świętoszowie

Zgodnie z decyzją przełożonych jeden z pododdziałów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej (1WBPanc) zostanie wyposażony w czołgi Leopard 2. W związku z tym Ośrodek Szkolenia Leopard otrzymał zadanie przeprowadzenia szkolenia załóg czołgów. W obecnie trwającym kursie uczestniczy czternaście załóg, czyli czternastu dowódców, działonowych, celowniczych i kierowców. Szkolą się oni w dwóch grupach szkoleniowych: pierwsza z nich, to grupa specjalistów załóg czołgu Leopard (dowódcy, działonowi, ładowniczowie), natomiast drugą stanowią kierowcy.

Kurs potrwa do 10 marca i jest pierwszym z czterech turnusów, które w tym roku przeprowadzi OSL na potrzeby 1 WBPanc. Podczas każdego z nich przeszkolona zostanie jedna kompania.

Jak powiedział komendant Ośrodka Szkolenia Leopard major Krzysztof Kacperek: - Jako że, do tej pory, ośrodek przeprowadzał dwa do trzech turnusów dla sześciozałogowych grup szkoleniowych w roku, a teraz musi sprostać dodatkowemu zadaniu przeszkolenia zwiększonej liczby osób, to na potrzeby tego kursu zostaliśmy wzmocnieni żołnierzami z batalionów czołgów 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Główne przedsięwzięcia podczas dziewięciotygodniowego kursu to: seria wykładów teoretycznych połączonych z praktycznym szkoleniem z zakresu budowy czołgu, dalej szkolenie na symulatorach oraz strzelania z wykorzystaniem symulatora pojedynku AGDUS. Szkolenie załóg zakończone zostanie strzelaniem amunicją bojową z armaty czołgu Leopard 2. Kierowcy czołgów po serii wykładów połączonych z praktycznymi zajęciami z budowy czołgu realizować będą szkolenie na trenażerach do nauki jazdy, a następnie na czołgach bojowych. Jednym z zagadnień jest praktyczne szkolenie z załadunku czołgów na platformę kolejową, czyli niezbędna umiejętność kierowców umożliwiająca przemieszczenie czołgów do 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Kursanci wiedzę zdobywać będą w ramach przedmiotów takich jak: budowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego czołgu Leopard 2, szkolenie ogniowe czołgu Leopard 2, łączność czołgu Leopard 2, czy też nauka jazdy. Do szkolenia kursantów wykorzystywana jest, jedyna w Polsce, nowoczesna baza szkoleniowa: symulatory do szkolenia ogniowego i taktycznego AGPT, AAT, ASPT, tzw. stend kierowcy oraz sprzęt gąsienicowy: czołgi Leopard 2 i Leopard NJ.

Kurs zakończy się egzaminami, w wyniku których żołnierze nabędą uprawnienia do użytkowania czołgów na zajmowanych stanowiskach służbowych.

Tekst: kpt. Adriana Wołyńska