Trening strzelecki żołnierzy PKW Afganistan

10 stycznia odbyło szkolenie ogniowe żołnierzy przygotowujących się do wyjazdu na misję w Afganistanie.

Po zainaugurowaniu przez dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej kolejnego roku szkoleniowego żołnierze VI zmiany PKW Afganistan RSM odbyli w szkolenie ogniowe, w ramach którego zrealizowano strzelania z pistoletu Glock – 17 oraz karabinka Beryl, będących w wyposażeniu żołnierzy w rejonie działania.

Każdy żołnierz przed przystąpieniem do treningu strzeleckiego odbył szkolenie z budowy i zasad użytkowania broni, a także został zapoznany z sankcjami karnymi za nieostrożne obchodzenie się z amunicją i bronią wojskową. Zajęcia miały przede wszystkim za zadanie doskonalić umiejętności przygotowania broni do strzelania, prowadzenia ognia na celność i skupienie oraz prawidłowego posługiwania się bronią. W trakcie treningu żołnierze przystrzeliwali karabinek w celu dostosowania broni do indywidualnych potrzeb oraz wykonali ćwiczenia przygotowawcze do strzelania bojowego z kbs Beryl oraz pistoletu Glock.