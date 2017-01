Nowy dowódca Błękitnej Brygady

Przedstawiając sylwetkę nowego dowódcy, generał dywizji Rajmund Andrzejczak podkreślił, że pułkownik Trytek jest doświadczonym oficerem, bardzo dobrze przygotowanym do pełnienia tej funkcji i życzył nowemu dowódcy Błękitnej Brygady żołnierskiego szczęścia w dowodzeniu jedną z największych, najnowocześniejszych i najlepiej wyszkolonych jednostek w wojskach lądowych.

Odchodzący ze stanowiska generał brygady Dariusz Górniak z wielkim sentymentem odniósł się do trzyletniego okresu dowodzenia Błękitną Brygadą. – Z satysfakcją mogę stwierdzić, że wszystkie cele i zadania, które przez te 3 lata stawiali nam nasi przełożeni, zostały zrealizowane na najwyższym poziomie. 2014 r. to przede wszystkim dyżur części sił brygady w Siłach Odpowiedzi NATO i udział zasadniczych elementów brygady w międzynarodowym ćwiczeniu dowódcy operacyjnego RSZ „Anakonda-14” na poligonie w Orzyszu. 2015 r. to formowanie i przygotowanie wspólnie z sojusznikami z Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej, którą miałem zaszczyt dowodzić, zakończone międzynarodowym ćwiczeniem certyfikującym „Common Challenge 15”. Jednakże dla mnie i dla brygady najważniejszym wyzwaniem pierwszego półrocza 2015 r. było ćwiczenie inspekcyjne pod kryptonimem „Ryś 15”, w ramach którego cała brygada została poddana sprawdzianowi prowadzonemu przez DK MON i oceniona jako jedna z nielicznych jednostek w Wojsku Polskim na ocenę bardzo dobrą - powiedział.

– Zdaję sobie sprawę z obowiązku i odpowiedzialności, jaka spoczęła na mnie z chwilą przyjęcia sztandaru 12 Brygady Zmechanizowanej z rąk Pana Generała. Obowiązek ten przyjmuję z godnością. Wysoko postawiona przez Pana poprzeczka jest dla mnie wyzwaniem. Wierzę jednak, że mając pod swoim dowództwem tak znakomitych żołnierzy i pracowników wojska wspólnymi siłami sprostamy wyzwaniom i zadaniom, jakie stoją przed naszą brygadą - oznajmił obejmujący stanowisko dowódcy Błękitnej Brygady pułkownik Piotr Trytek. Nowy dowódca podkreślił, że zna umiejętności żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej, ponieważ uczestniczył z nimi w misji w Iraku i Afganistanie oraz w wielu wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych.

Po zaprezentowaniu elementu musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich rozpoczęła się defilada pododdziałów i sprzętu wojskowego. Kolejny etap uroczystości odbył się w sali tradycji, gdzie obydwaj dowódcy podpisali stosowne dokumenty, a ustępujący dowódca generał brygady Dariusz Górniak wręczył nowemu dowódcy Błękitnej Brygady pułkownikowi Piotrowi Trytkowi Odznakę Pamiątkową 12 Brygady Zmechanizowanej.

Tekst: kpt. Janusz Błaszczak