Premier i szef MON powitają amerykańskich żołnierzy w Polsce

– To pierwsza suwerenna decyzja Polski, kto będzie stał na naszych granicach i nas bronił. Spójność, jedność, solidarność, skuteczne odstraszanie każdego potencjalnego agresora to konkluzja lipcowego szczytu NATO – podkreślał Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON, podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Wraz z rzecznikiem rządu Rafałem Bochenkiem poinformowali, że żołnierzy US Army będą w Polsce oficjalnie witali 14 stycznia premier Beata Szydło i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

O decyzji rozmieszczenia amerykańskich wojsk na wschodniej flance NATO prezydent USA Barack Obama poinformował podczas szczytu Sojuszu w Warszawie w 2016 roku. Do Polski i krajów bałtyckich ma przyjechać w sumie 3,5 tys. żołnierzy US Army – tzw. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (Armored Brigade Combat Team – ABCT). Przywiezie ze sobą ciężki sprzęt i pojazdy, w sumie około 2400 jednostek, w tym 87 czołgów M1 Abrams oraz wozy bojowe Bradley mające trafić do Żagania.

Symboliczne powitanie ABCT w Polsce nastąpi dwa dni wcześniej – 12 stycznia na przejściu w Olszynie, gdzie amerykański konwój przekroczy granicę naszego państwa. Żołnierze przemieszczą się potem do Żagania i tu, w koszarach na skwerze Czołgisty, odbędzie się przywitanie wojskowe. Natomiast w sobotę w Żaganiu ma nastąpić uroczyste przyjęcie sojuszniczych wojsk na polskiej ziemi.

Już teraz w Polsce znajduje się około tysiąca amerykańskich żołnierzy. Przede wszystkim są to logistycy, którzy 8 stycznia wylądowali we Wrocławiu i również stacjonują w Żaganiu. Przygotowują infrastrukturę dla głównych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, czyli żołnierzy 3 ABCT z 4 Dywizji Piechoty z Fortu Hood w Teksasie.

Wschodnią flankę wzmocnią także amerykańscy lotnicy. – Do Powidza przybyła już pierwsza grupa Amerykanów mających stacjonować w Powidzu. Na razie przysłano ponad 40 osób – informuje kpt. Martyna Fedry-Samojedny, rzecznik prasowy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego. Powidz będzie docelowo bazą dla ponad tysiąca żołnierzy służących na co dzień w 18th Combat Sustainment Support Battalion oraz Comabat Aviation Brigade.



Konferencja dotycząca wojsk USA. Film: MON

Bezpieczna Polska

Jak zapowiedział rzecznik MON, w każdym mieście wojewódzkim 14 stycznia odbędą się imprezy towarzyszące oficjalnemu powitaniu Amerykanów w Polsce. Od godziny 12.00 do 17.00 będzie można spotkać się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, a także obejrzeć sprzęt, jakim dysponuje polska i amerykańska armia. O godzinie 14.00 we wszystkich miastach na telebimach będzie transmitowane przywitanie US Army w Żaganiu.

Spotkania odbędą się pod hasłem „Bezpieczna Polska”. Relacje z nich można będzie śledzić w mediach społecznościowych pod ha sztagiem: #bezpiecznapolska. – Dodatkowo Ordynariat Polowy i Caritas będą prowadziły akcję charytatywną. Zbierają pieniądze na pomoc dla chrześcijańskich rodzin mieszkających w Syrii. Wszystkich zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tej akcji – zachęcał Misiewicz.

Śmigłowce testowe już wkrótce

Dziennikarze pytali Bartłomieja Misiewicza o to, kiedy planowane przez Antoniego Macierewicza śmigłowce Black Hawk pojawią się w polskiej armii. – Opóźnienie wynika z przyczyn od nas niezależnych. Był okres świąteczny, więc nastąpiło chwilowe przesunięcie. Jesteśmy w trakcie kończenia prac nad koncepcjami offsetowymi – wyjaśniał Misiewicz. – Chcemy, żeby pierwsze dwa śmigłowce szkoleniowe testowo trafiły do wojska. Oczywiście po przetestowaniu i po przetargu zapadnie decyzja, które maszyny zostaną kupione. Jestem przekonany, że do końca tego roku trafią do wojska – dodał.