Saudyjczycy uczą się we wrocławskiej szkole oficerskiej

Dostali mundury polowe, uczą się wojskowych regulaminów, musztry, a niedługo rozpoczną zajęcia na strzelnicy. Piętnastu Saudyjczyków od miesiąca uczy się we wrocławskiej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. – Przed nimi kilka miesięcy szkolenia przygotowawczego. W październiku rozpoczną trzyletnie studia wojskowe – mówi płk dr Krzysztof Klupa z WSOWL.

Studenci z Arabii Saudyjskiej rozpoczęli naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych jeszcze w grudniu 2016 roku, na podstawie międzyresortowego porozumienia obu państw. – Nie jesteśmy jedyną uczelnią, która przyjęła studentów z Bliskiego Wschodu. W Polsce kształcą się już m.in. obywatele Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i właśnie Arabii Saudyjskiej. Studenci uczą się na przykład w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – wyjaśnia płk dr Krzysztof Klupa, pełnomocnik rektora wrocławskiej WSOWL do spraw współpracy międzynarodowej i protokołu.

Saudyjczycy przez kilka najbliższych miesięcy uczyć się będą na tzw. roku zerowym. To szkolenie, które ma ich przygotować do rozpoczęcia trzyletnich studiów licencjackich. – Do Polski przyjechali młodzi ludzie, osiemnasto- i dziewiętnastolatkowie, absolwenci szkół średnich. Wszyscy rozpoczęli już służbę w jednostkach lądowych. Są po dwu- lub trzymiesięcznym szkoleniu wojskowym – relacjonuje płk Klupa.