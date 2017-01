Czekają nas niespokojne czasy

Czym zaskoczy nas Putin i Trump? Kiedy zakończy się ekspansja Państwa Islamskiego? Czy możemy być spokojni o realizację ustaleń warszawskiego szczytu NATO? W debacie miesięcznika „Polska Zbrojna” poświęconej zmianom geopolitycznym na świecie wzięli udział specjaliści od spraw międzynarodowych: Michał Kuź, Wojciech Szewko i Marcin Andrzej Piotrowski.

Jakie wydarzenie w minionym roku uznają Panowie za najważniejsze, takie, które będzie miało wpływ na 2017 rok?

Michał Kuź: Wydarzeniem o dużym znaczeniu były wybory w Stanach Zjednoczonych, ale pierwszym kamieniem, który poruszył lawinę, był Brexit. Nie wiadomo jeszcze do końca, jakie skutki będzie miało brytyjskie referendum o wyjściu z Unii Europejskiej, ale pokazało ono zmęczenie globalizacją. Fala społecznego sprzeciwu nasiliła się w czasie Brexitu, a osiągnęła punkt kulminacyjny w momencie wyborów w USA. Będzie ona miała także przełożenie na wybory we Francji i do pewnego stopnia w Niemczech. Pojawia się nowy spór polityczny, nie lewicowo-prawicowy, lecz między globalizmem a lokalizmem. Przedmiotem debaty, w której uczestniczą także zwykli obywatele, a nie tylko elity, staje się pytanie, w jakim stopniu państwa narodowe powinny być otwarte na swobodny przepływ dóbr, kapitału i ludzi. Wracają hasła izolacjonistyczne i niektórzy historycy porównują obecną sytuację do tej z lat trzydziestych XX wieku, kiedy także doszło do potężnej fali kontestacji procesów globalizacyjnych, a to oznacza, że czekają nas niespokojne czasy.