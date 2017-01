Nie dajmy Rosji powodów do satysfakcji

W Europie trwa właśnie zakrojona na szeroką skalę operacja przerzutu amerykańskich wojsk, które mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. 3,5 tysiąca żołnierzy będzie stacjonować w Polsce, krajach bałtyckich i Rumunii. Pojawią się po to, żebyśmy mogli czuć się bezpieczniej. By bezpieczniej czuła się cała Europa. Ale nie wszyscy to rozumieją.

W 37 pociągach, na 1040 wagonach kolejowych z niemieckiego portu Bremerhaven, przez Brandenburgię, do Polski, a potem dalej, jest transportowanych niemal 1400 sztuk sprzętu. Jadą m.in. czołgi Abrams, wozy bojowe piechoty Bradley, armatohaubice Paladin. To nie tylko ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Przejazd amerykańskich żołnierzy, którzy zostaną rozlokowani w państwach graniczących z Rosją, to także pokaz jedności NATO, jego siły i zdecydowania. Sprawne i szybkie przerzucenie wojsk na wschodnią flankę Sojuszu jest więc ważnym sygnałem dla rosyjskich polityków – nawet nie myślcie o uderzeniu w kraje Bałtyckie czy Polskę.

Wydawałoby się, że wagę tego przekazu powinni dostrzegać i doceniać wszyscy z państw należących do Sojuszu. A jednak… W Niemczech transport amerykańskich wojsk stał się okazją do krytyki. – Jeżdżące po obu stronach granicy tam i z powrotem czołgi nie pomagają nam w rozwiązywaniu problemów – stwierdził premier Brandenburgii i polityk lewicowej SPD Dietmar Woidke. W podobnym duchu wypowiadał się szef brandenburskiej lewicy Christian Goerke.

– Czołgi nie przyczyniają się do pokoju. Nigdzie! – oświadczył, zapowiadając protesty na trasie przejazdu amerykańskich kolumn wojskowych do Polski. Nastroje te uspokajają politycy chadeckiej CDU.