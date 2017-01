Kolejni żołnierze lecą do Kuwejtu

Drugą zmianę polskiego kontyngentu tworzy niemal 150 żołnierzy i pracowników wojska. Główne siły do Polskiego Kontyngentu Wojskowego wystawia 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, ale do Kuwejtu lecą także żołnierze z innych jednostek, m.in. z bliźniaczej bazy, czyli 31 BLT w Krzesinach. Dowódcą drugiej zmiany PKW w Kuwejcie został ppłk pil. Norbert Chojnacki. To doświadczony pilot, który w powietrzu spędził 3400 godzin, z czego 1800 za sterami F-16. Oficer służy w 32 Bazie na stanowisku starszego inspektora bezpieczeństwa lotów.

Uroczyste pożegnanie żołnierzy, którzy niebawem rozpoczną służbę w Kuwejcie odbyło się dzisiaj w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polacy lecą na Bliski Wschód, by włączyć się do międzynarodowej operacji „Inherent Resolve” skierowanej przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu.

Kilka tysięcy kilometrów od kraju będziecie realizować zadania ku chwale polskich skrzydeł i Rzeczypospolitej Polskiej – mówił gen. bryg. pil. Cezary Wiśniewski, inspektor sił powietrznych, podczas pożegnania żołnierzy wylatujących na misję do Kuwejtu. To druga zmiana polskich lotników w międzynarodowej operacji przeciwko terrorystom prowadzonej na Bliskim Wschodzie.

Podczas służby w Kuwejcie żołnierze wykorzystywać będą cztery wielozadaniowe samoloty F-16. Maszyny są wyposażone w zasobniki rozpoznawcze DB-110. – Dzisiaj, na pokładzie samolotu transportowego C-130 Hercules, odleciało do Kuwejtu kilkudziesięciu żołnierzy. To pierwsza grupa lotników tworzących drugą zmianę kontyngentu. Wkrótce do tego kraju odlecą kolejni wojskowi – mówi kpt. Joanna Motylińska-Szczych, oficer prasowy 32 BLT. – Samoloty F-16 są w Kuwejcie już od lipca. Żołnierze będą korzystali z tych samych maszyn, co ich poprzednicy w czasie pierwszej zmiany PKW – dodaje rzeczniczka.

Wylatujących do Kuwejtu żegnali przełożeni z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz inspektor sił powietrznych gen. bryg. pil. Cezary Wiśniewski i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. bryg. Sławomir Wojciechowski. – Kilka tysięcy kilometrów od kraju będziecie realizować zadania ku chwale polskich skrzydeł i Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za wysiłek włożony w przygotowanie kolejnej zmiany kontyngentu – podkreślał w Łasku inspektor sił powietrznych. Gen. Wiśniewski wręczył dowódcy kontyngentu polską flagę. Podpisano także formalne przekazanie podległości żołnierzy PKW dowódcy operacyjnemu. W imieniu dowódcy generalnego zrobił to inspektor sił powietrznych. – Będę dowodził zgranym zespołem profesjonalistów. To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie – mówił ppłk Chojnacki.

Podczas służby na Bliskim Wschodzie lotnicy będą prowadzili rozpoznanie powietrzne nad terytorium Kuwejtu i Iraku. Oficerowie będą także służyli w wielonarodowym centrum operacji powietrznych w Katarze, skąd koordynowane są misje zwiadowcze samolotów F-16.

Poprzednia zmiana PKW poleciała do Kuwejtu w lipcu 2016 roku. W skład kontyngentu weszło wówczas 126 żołnierzy i kilkunastu pracowników wojska. Pierwszą zmianą lotników na Bliskim Wschodzie dowodził ppłk pil. Tomasz Jatczak.

Żołnierze zaangażowali się w międzynarodową operację „Inherent Resolve” przeciwko ISIS na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy z czerwca 2016 roku.