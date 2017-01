Elewi rozpoczynają szkolenie

Otrzymali już mundury, a za kilka dni dostaną broń. Prawie 3800 ochotników rozpoczyna czteromiesięczną służbę przygotowawczą w ośmiu centrach szkolenia i kilkunastu jednostkach w całej Polsce. Elewów czeka m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, saperskie, medyczne, ale też zajęcia dotyczące musztry, terenoznawstwa, a nawet ochrony środowiska.





Robert Wardęga ma 23 lata, w poniedziałek stawił się 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku. Do jednostki przyjechał z rodzinnej Żurawicy w województwie podkarpackim. By rozpocząć szkolenie wojskowe, o którym od dawna marzył, pokonał ponad 900 kilometrów. – Chciałbym zostać żołnierzem zawodowym. Jestem zdeterminowany i nawet tak duża odległość, jaka dzieli jednostkę od domu, nie jest dla mnie przeszkodą w realizacji moich celów – mówi Robert. Jest jednym z niemal 3800 ochotników, którzy rozpoczynają właśnie służbę przygotowawczą. W przyszłości będą mogli wstąpić do narodowych sił rezerwowych, a później w szeregi armii jako żołnierze wojsk operacyjnych czy obrony terytorialnej.



Szkolenia w całym kraju



– To pierwszy z trzech zaplanowanych na ten rok turnusów służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Ochotnicy będą się szkolić w ośmiu centrach szkolenia i kilkunastu jednostkach wojskowych w całej Polsce podległych naszemu Dowództwu – mówi mjr Michał Romańczuk z biura prasowego Dowództwa Generalnego RSZ.



Szkolenie będzie prowadzone między innymi w: Kielcach (Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych), Poznaniu (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych), Zegrzu (Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki), Dęblinie (Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego) oraz we Wrocławiu (Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych). – Najwięcej ochotników stawiło się w toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Służbę przygotowawczą przejdzie tam 340 osób – dodaje mjr Romańczuk.







Ale ochotnicy będą się szkolić też w jednostkach wojskowych. Wiele z nich prowadzi służbę przygotowawczą od stycznia ubiegłego roku. To efekt zwiększenia limitów powołań do tej służby. Tym razem kandydaci na żołnierzy przejdą kursy np. w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie, 11 Mazurskim Pułku Artylerii w Węgorzewie, 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego, 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego oraz 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku. Ta ostatnia jednostka przeszkoli 90 ochotników. – Odbyliśmy już rozmowy z lekarzem i psychologiem. Otrzymaliśmy mundury, poznaliśmy swoich przełożonych, zostaliśmy też przydzieleni do pododdziałów, mieliśmy już pierwszą zaprawę – opowiada Robert Wardęga o wrażeniach z pobytu w jednostce.