Nowy komendant 16 WOG

Rozkaz o wyznaczeniu na nowe stanowisko służbowe wręczył obecny podczas uroczystości komendant 1 RBLog płk Paweł Mela, który w swoim przemówieniu nie szczędził pochwał oraz ciepłych słów w stosunku do ppłk. Artura Prabuckiego.

W swoim przemówieniu ppłk Artur Prabucki podziękował wszystkim obecnym za tak liczne przybycie. - Chciałbym serdecznie podziękować Wam zaproszeni goście za przybycie i wspieranie naszej jednostki, ponieważ to Wy jako współpracownicy i beneficjenci naszych usług kreujecie naszą opinię. Za to jesteśmy wam wdzięczni. Nowy komendant 16 WOG ppłk Artur Prabucki szczególnie podziękował komendantowi 1 RBLog. - Przede wszystkim chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować Panu płk. Pawłowi Meli, dzięki niemu ta uroczystość dzisiaj ma miejsce. Proszę Państwa jest takie grono osób, dla których naprawdę warto się starać, a nawet poświęcać. Mówię to nie bez kozery, albowiem niespełna 2 lata temu kiedy Pan płk Paweł Mela przybył do 16 WOG, na powitanie posypały się awanse. Nie mówię tylko o sobie – było ich więcej. Na koniec swojego wystąpienia komendant podziękował żołnierzom i pracownikom 16 WOG. - Albowiem to Wy zapracowaliście na nasze sukcesy. Możecie być dumni, że dzięki waszej ciężkiej i owocnej pracy wasi szefowie i dowódcy awansują.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie orkiestry wojskowej ze Świnoujścia.

Tekst: Adam Orzech