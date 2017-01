Pomoc humanitarna dla Iraku

Hercules z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza dostarczył pomoc humanitarną do Iraku. Transport pomocy humanitarnej odbył się na wniosek Fundacji SOS Dla Życia oraz po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

C-130E Hercules należący do 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3SLTr) wystartował z Powidza we wtorkowy poranek 28 grudnia. Na pokładzie znalazło się blisko 8 ton mleka w proszku, stanowiącego pomoc humanitarną. Pomoc została dostarczona na lotnisko Erbil w Iraku, skąd będzie rozdysponowana do najbardziej potrzebujących. Pomoc przygotowała Fundacja SOS Dla Życia.