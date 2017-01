Medale żołnierzy w czempionacie biatlonistów

Ostatnie w 2016 roku mistrzostwa biatlonistów miały się odbyć w Dusznikach-Zdroju. W trybie awaryjnym zostały jednak przeniesione do Kościeliska. Działacze z Biathlonowego Klubu Sportowego Wojsko Polskie Kościelisko świetnie przygotowali trasy i strzelnicę do zawodów. Gospodarze mieli też powody do radości z osiągniętych wyników sportowych. – W czołowej dziesiątce w rywalizacji seniorów mieliśmy aż siedmiu zawodników. Z kolei w seniorkach cztery nasze biatlonistki uplasowały się w pierwszej dziesiątce – podkreśla mł. chor. Adam Jakieła, trener BKS WP Kościelisko oraz biatlonowej reprezentacji Wojska Polskiego. Szkoleniowiec po raz pierwszy cieszył się też z seniorskich medali wywalczonych przez swoje dzieci: syn Tomek zdobył złoto, a córka Joanna wywalczyła brąz w sztafecie mieszanej.

Wyniki

Sprint mężczyzn

1. Grzegorz Guzik (Biathlonowy Ludowy Klub Sportowy Żywiec) 27 min 1,9 s (2 rundy karne)

2. st. szer. Łukasz Szczurek (Biathlonowy Klub Sportowy Wojsko Polskie Kościelisko) 27 min 25,9 s (1)

3. szer. Andrzej Nędza-Kubiniec (BKS WP Kościelisko) 27 min 36 s (1)

4. Rafał Penar (Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego przy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach) 28 min 8,1 s (3)

5. Mateusz Janik (KS AZS AWF Wrocław) 28 min 8,2 s (3)

6. szer. Tomasz Jakieła (BKS WP Kościelisko / Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane) 28 min 11,6 s (3).

Sprint kobiet

1. Monika Hojnisz (KS AZS AWF Katowice) 22 min 28,0 s (1 runda karna)

2. szer. Anna Mąka (BKS WP Kościelisko) 22 min 45,7 s (0)

3. kpr. Krystyna Guzik (KS AZS AWF-Katowice) 23 min 17,4 s (2)

4. szer. Kinga Mitoraj (BKS WP Kościelisko / SMS Zakopane) 23 min 53,9 s (2)

5. st. szer. Magdalena Gwizdoń (BLKS Żywiec) 24 min 2 s (3)

6. Kamila Żuk (KS AZS AWF Katowice) 25 min 9,7 s (2).

Sztafeta mieszana

1. BKS WP Kościelisko (szer. Kinga Mitoraj, szer. Karolina Pitoń, szer. Tomasz Jakieła, st. szer. Łukasz Szczurek) 1 godz. 30 min 17,2 s (0 karnych rund + 8 dobieranych naboi)

2. KS AZS AWF Katowice (kpr. Krystyna Guzik, Kamila Żuk, Szymon Kaczyński, Marcin Piasecki) 1 godz. 34 min 2,5 s (2+11)

3. BKS WP Kościelisko II (Natalia Tomaszewska, Joanna Jakieła, Tadeusz Nędza-Kubiniec, Marcin Szwajnos) 1 godz. 35 min 29,4 s (2+11).

Pary mieszane

1. BLKS Żywiec (st. szer. Magdalena Gwizdoń, Grzegorz Guzik) 51 min 26,3 s (1 karna runda + 9 dobieranych naboi)

2. BKS WP Kościelisko (szer. Anna Mąka, szer. Andrzej Nędza-Kubiniec) 54 min 11,3 s (4+14)

3. KS AZS AWF Katowice (Monika Hojnisz, Rafał Penar) 57 min 46,4 s (7+13).