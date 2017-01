Paszport dla proobronnych

Szkolenia dla pododdziałów organizacji proobronnych rozpoczną się 28 stycznia, a zakończą jesienią. Ci, którzy zaliczą sprawdzian, otrzymają paszport, czyli zaświadczenie potwierdzające, że zdobyte umiejętności pozwalają im na współdziałanie z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP – mówi ppłk Mirosław Mika z Biura do spraw Proobronnych MON.

Biuro do spraw Proobronnych MON ogłosiło „Program ewaluacji komponentów organizacji proobronnych” i będzie wydawać paszporty. O co chodzi?

Członkowie organizacji, które zakwalifikują się do programu wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przejdą roczny cykl szkoleń. W czasie ich prowadzenia poziom wyszkolenia będzie systematycznie oceniany. Zdobyte umiejętności pozwolą proobronnym na współdziałanie z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP. Zakładamy, że w pierwszej edycji programu w 2017 roku weźmie udział do 20 komponentów, czyli pododdziałów organizacji proobronnych (szczebla plutonu lub drużyny), w sumie około 800 osób. Jeśli pododdział uczestniczący w programie pomyślnie przejdzie sprawdziany, otrzyma paszport uprawniający do współpracy z jednostkami. Jest on zaświadczeniem potwierdzającym zdobyte umiejętności.