Serce na pokładzie morskiej Bryzy

W czwartek, 29 grudnia, załoga samolotu Bryza z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej przeprowadziła piątą w tym roku operację transportu personelu medycznego z organem do przeszczepu. Tym razem na serce oczekiwał 65 letni pacjent Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii w Aninie.

Dzisiaj kolejny raz Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej wsparła warszawską klinikę, która w środę późnym wieczorem zwróciła się do wojska z prośbą o pomoc w organizacji transportu personelu medycznego. Kolejny też raz do realizacji lotu w ramach Akcji Serce wytypowano załogę i samolot z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Bryza z personelem medycznym, który wcześniej pobrał organ w jednym z trójmiejskich szpitali, wystartowała z lotniska w Gdyni Babich Dołach o godzinie 13.37. Lot z sercem na pokładzie trwał niewiele ponad godzinę . Dokładnie o 14.44 maszyna dowodzona przez kpt. pil. Jarosława Jastrzębskiego wylądowała na lotnisku w Okęciu, skąd serce pojechało do kliniki w Aninie. Na macierzyste lotnisko w Gdyni Bryza powróciła o godzinie 16.45.