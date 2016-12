Sukces programu SamoobronaKobiet

Kilka tysięcy uczestniczek w 30 miastach. Zainteresowanie kursami samoobrony dla kobiet, który zorganizowało Wojsko Polskie, przerosło wszelkie oczekiwania. O tym, dlaczego MON prowadzi zajęcia dla cywili i kto zdecydował się na trening z żołnierzami, rozmawiamy z major Anną Pęzioł-Wójtowicz, pełnomocnikiem ministra obrony do spraw wojskowej służby kobiet.







Dlaczego wojsko zorganizowało kurs samoobrony dla kobiet?



Mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz: To była inicjatywa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który uznał, że warto się podzielić wiedzą żołnierzy na temat walki wręcz ze środowiskiem, w którym działają jednostki wojskowe. Oczywiście głównym powodem organizacji tych kursów jest to, by nauczyć kobiety samoobrony i spowodować, aby czuły się bezpiecznie. Chcemy też zachęcać panie do aktywności fizycznej. Może wśród kursantek znajdą się takie, które po tych zajęciach zaczną uprawiać sport? A może dzięki zajęciom któraś z pań zdecyduje się wstąpić w szeregi wojska?



Doprowadzenie do tych szkoleń było trudne?



To duże przedsięwzięcie. Przy jego organizacji MON współpracował z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz z wojewódzkimi sztabami wojskowymi. Dotąd resort obrony nie prowadził kursów dla cywili. Trzeba więc było zgrać dobrze wszystkie elementy. Najpierw jednostki wojskowe musiały wyznaczyć instruktorów i wskazać hale sportowe, na których odbywają się zajęcia. W większości są to obiekty wojskowe, ale na przykład w Tomaszowie Mazowieckim salę na potrzeby kursu użyczyła jedna ze szkół podstawowych. Bardzo ważne było też działanie organów administracji samorządowej, które we współpracy z wojewódzkimi sztabami wojskowymi prowadziły również kampanie informacyjną o szkoleniu. To dzięki szerokiej akcji promocyjnej panie mogły się dowiedzieć, że taki kurs się odbywa.









Ale zanim ruszyła kampania promocyjna, trzeba było ustalić program zajęć.



Tak. Został opracowany jednolity program, który obowiązuje w całym kraju. Obejmuje on elementy szkolenia bojowego żołnierzy, a opracowywali go sami instruktorzy. Warto zaznaczyć, że wielu z nich to czynni sportowcy, medaliści olimpijscy i zwycięzcy wielu mistrzostw i zawodów. Oczywiście instruktorzy nie muszą sztywno trzymać się ustaleń, mogą modyfikować program, by dopasować go do potrzeb kursantek, na przykład kiedy poziom zajęć okaże się za niski lub za wysoki.

Zajęcia odbywają się w 30 miastach. W jaki sposób je wytypowano?



Przede wszystkim wybieraliśmy te miejscowości, w których funkcjonują jednostki mające wykwalifikowanych instruktorów. Braliśmy też pod uwagę dostępność obiektów sportowych. Bardzo ważne było to, aby znajdowały się one w miejscach, do których łatwo dojechać, a nie na przykład na obrzeżach miast. Zależało nam bowiem, aby na kurs mogło dotrzeć jak najwięcej kobiet.