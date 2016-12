Dane meteorologiczne dla bezpiecznych lotów

Na siedmiu wojskowych lotniskach zostanie zamontowany nowy system osłony meteorologicznej AWOS. Dzięki nowoczesnym czujnikom, m.in. pomiaru temperatury czy grubości pokrywy śnieżnej będzie on bardziej precyzyjny niż ten, którego wojsko używa obecnie. Z nowego systemu w przyszłym roku korzystać będą piloci m.in. z Poznania, Powidza, Mińska Mazowieckiego.

AWOS (Automated Weather Observing System) to Automatyczny System Pomiarów Parametrów Meteorologicznych na lotniskach. Składają się na niego zamontowane wzdłuż pasa startowego i wokół drogi kołowania czujniki i urządzenia do pomiaru składników pogody. To dzięki nim pilot może uzyskać precyzyjne dane meteorologiczne, np. dotyczące prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza i gruntu, opadów, czy wysokości podstawy chmur. W lotnictwie takie informacje mają kluczowe znaczenie. Bywa, że właśnie z powodów atmosferycznych, np. mgły lot nie może się odbyć.